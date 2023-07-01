Рост тарифов на электроэнергию: какие цены будут ожидать бизнес и граждан

По мнению эксперта Владимира Омельченко, цены начнут подниматься с осени, поскольку в летний период в Украине наблюдается профицит электроэнергии из-за роста выработки солнечных электростанций.

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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 8 июня согласовала и 27 июня приняла постановление "Об установлении предельных цен на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке". Эксперты рассказали Фокусу когда и к каким изменениям в тарифах стоит готовиться населению.

Установление новых максимальных предельных цен (price caps) на электроэнергию вызвало вопросы, как это повлияет на рынок электроэнергии в Украине. Эксперты говорят, что это повлечет увеличение стоимости электроэнергии для бизнеса с 1 июля почти вдвое, но при этом отмечают, что на практике цены вырастут не ранее осени.

Так директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что "существенного влияния на рынок не будет. Потому что в большинство часов суток у нас есть профицит электрической энергии: из-за того, что лето, что уменьшено потребление, что увеличивается выработка солнечных электростанций. Но осенью действительно может быть повышение цен для промышленного сектора на уровне от 10 до 20%. Это объективный процесс: на рынках Европейского Союза идет рост цен на электроэнергию из-за увеличения цен на природный газ", — прокомментировал ситуацию эксперт.

Таким образом летнее меньшее потребления электроэнергии и увеличение ее производства солнечными электростанциями будет компенсировать рост стоимости электроэнергии для бизнеса в июле.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает, что установление новых максимальных предельных цен – прайс-кэпов — позволит преодолеть ситуацию с дефицитом на украинском рынке электроэнергии и обеспечить поступление импорта.

Он успокоил население и отметил, что "это актуально для бизнеса, а не для бытовых потребителей", а для населения остается ранее согласованный тариф 2,64 грн за кВт-час. Однако опосредованно это все равно спровоцирует рост цен на товары.

Напомним, на днях стало известно, что национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) согласовала решение повысить с 30 июня 2023 года новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса.

Подробнее читайте в материале Фокуса "Пенсии, цены на топливо, тарифы на воду и электроэнергию: что изменится в Украине с 1 июля".