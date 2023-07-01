Зростання тарифів на електроенергію: які ціни чекатимуть на бізнес і громадян

На думку експерта Володимира Омельченка, ціни почнуть підніматися з осені, оскільки в літній період в Україні спостерігається профіцит електроенергії через зростання вироблення сонячних електростанцій.

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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 8 червня погодила та 27 червня ухвалила постанову "Про встановлення граничних цін на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку". Експерти розповіли Фокусу коли і до яких змін у тарифах варто готуватися населенню.

Встановлення нових максимальних граничних цін (price caps) на електроенергію викликало питання, як це вплине на ринок електроенергії в Україні. Експерти кажуть, що це спричинить збільшення вартості електроенергії для бізнесу з 1 липня майже вдвічі, але водночас зазначають, що на практиці ціни зростуть не раніше осені.

Так директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що "суттєвого впливу на ринок не буде. Тому що в більшість годин доби в нас є профіцит електричної енергії: через те, що літо, що зменшено споживання, що збільшується вироблення сонячних електростанцій. Але восени дійсно може бути підвищення цін для промислового сектору на рівні від 10 до 20%. Це об'єктивний процес: на ринках Європейського Союзу йде зростання цін на електроенергію через збільшення цін на природний газ", — прокоментував ситуацію експерт.

Таким чином літнє менше споживання електроенергії та збільшення її виробництва сонячними електростанціями компенсуватиме зростання вартості електроенергії для бізнесу в липні.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький вважає, що встановлення нових максимальних граничних цін — прайс-кепів — дасть змогу подолати ситуацію з дефіцитом на українському ринку електроенергії та забезпечити надходження імпорту.

Він заспокоїв населення і зазначив, що "це актуально для бізнесу, а не для побутових споживачів", а для населення залишається раніше узгоджений тариф 2,64 грн за кВт-год. Однак опосередковано це все одно спровокує зростання цін на товари.

Нагадаємо, днями стало відомо, що національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) погодила рішення підвищити з 30 червня 2023 року нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу.

Докладніше читайте в матеріалі Фокуса "Пенсії, ціни на паливо, тарифи на воду та електроенергію: що зміниться в Україні з 1 липня".