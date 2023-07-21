Некоторым переселенцам обещают выплатить 150 тысяч гривен: что нужно, чтобы получить деньги
Присоединиться к программе благотворительного фонда смогут переселенцы и жители из шести областей.
Внутренне-перемещенные лица (ВПЛ), воспитывающие детей, если хотят заняться собственным бизнесом могут рассчитывать на финансовую поддержку в размере 150 тысяч гривен. Для этого необходимо подать заявку и пройти конкурс, сообщается на сайте благотворительной организации "СОС Дитячі містечка".
Что предлагают украинцам?
Сообщается, что кроме грантовой помощи, участники пройдут профессиональное бизнес-обучение. Таким образом проект состоит из:
- трехдневного офлайн обучения, которое проводят профильные специалисты;
- консультаций экспертов и менторского сопровождения на пути разработки и реализации бизнес-плана;
- возможности получить грант на собственное дело до 150 000 гривен.
Кто может получить деньги
Присоединиться к программе могу жители и переселенцы в таких областях, как:
- Полтавская.
- Киевская.
- Ивано-Франковская.
- Черновицкая.
- Львовская.
Как присоединиться к программе?
Претенденты должны отвечать нескольким требованиям. А именно:
- иметь регистрацию как ВПЛ в одной из пяти выше указанных областей;
- иметь действующий статус ФЛП, вынужденно приостановивший деятельность;
- быть готовым к открытию ФЛП в ближайший месяц, если его нет.
Подать заявку на обучение и конкурс можно по ссылке.
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Финансовую помощь выделяют уязвимым категориям граждан среди ВПЛ, которые пострадали от войны и тех, кто вернулся на свое постоянное место жительство в Украине.
Также на деньги могут рассчитывать семьи, которым ранее не помогали другие международные организации, и доход которых составляет менее 5 400 грн на одного человека. Но они должны относиться к следующим категориям:
- переселенцы, которые переместились после 24 февраля 2022 года;
- граждане, которые не выезжали после 24 февраля, но пострадали от военных действий в Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Николаевской, Херсонской областях (перечень может быть дополнен);
- люди, покинувшие из-за вторжения ВС РФ свои дома, но уже вернувшиеся на постоянное место жительства (в том числе и из-за рубежа).
Напомним, что с 1 августа в Украине меняются условия для выплат денежной помощи переселенцам. Так, деньги перестанут поступать гражданам, которые:
- находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин, подтверждаемых документально (обоснованными считаются причины, когда человек был в служебной командировке или на стажировке, находился на лечении или реабилитации, ухаживал за больным ребенком, оздоравливал ребенка и др.);
- вернулись к месту жительства, с которого ранее выехали.
Также напомним, что Фокус рассказывал о том, кто из украинцев в Польше может ежемесячно получать семь тысяч гривен.