Предполагается, что налог на сверхприбыль с крупного бизнеса принесет в российский бюджет около 300 миллиардов рублей.

Государственная Дума России поддержала закон о введении налога на сверхприбыли. Благодаря этому налогу в Кремле рассчитывают пополнить заработать на местном бизнесе, сообщает Forbes.

Известно, что налог коснется организаций, средняя прибыль которых в период с 2021 по 2022 год превысила 1 млрд рублей. Ставка налога составит 10% суммы превышения прибыли. Оплатить налог нужно до 28 января 2024 года. При этом бизнес предприятиям, которые проведут оплату до 30 ноября этого года, обещают скидку в размере 50%.

Отмечается также, что еще до принятия закона в Госдуме в документ была внесена поправка, в рамках которой для компаний, чьи инвестиции росли быстрее, чем доходы в период с 2021 по 2022 год, предусмотрены льготы. Так, им ограничат размер максимального налога в размере половины налоговой базы 2022 года.

Этот налог не касается предприятий малого и среднего бизнеса, а также организаций, созданных после 1 января позапрошлого года. Его также не будут платить предприятия с нефтяной, нефтеперерабатывающей и угольной сферы, производители сжиженного природного газа (LNG) и аграрии, который платят единый сельскохозяйственный налог. Также от уплаты налога будут освобождены:

застройщики, которые занимаются проектами долевого строительства;

компании, не получавшие прибыли от реализации продукции в 2018-2019 годах.

В Министерстве финансов России считают, что из топ-50 плательщиков налога на сверхприбыль, 20% придется на предприятия, занимающиеся добычей твердых полезных ископаемых, 19% – на производителей минеральных удобрений, 13% – на металлургический комплекс, 12% – на предприятия оптовой и розничной торговли и 9% – на организации банковской сферы.

Сбор налога на сверхприбыль будут переадресовывать в федеральный бюджет РФ. Ожидается, что доходы помогут стране-агрессору продолжать войну против Украины, поскольку за счет налога надеются дополнительно собрать около 300 миллиардов рублей с российских бизнесов.

Что происходит с наполнением федерального бюджета РФ

Дефицит федерального бюджета России за январь-июнь 2023 года составил 2,59 трлн рублей. Это данные предварительной оценки исполнения бюджета Минфина РФ.

"Доходы федерального бюджета за первое полугодие составили 12,38 трлн руб., что на 11,7% ниже, чем за аналогичный период 2022 года. За январь-май доходы составили 9,81 трлн рублей", — говорится в сообщении Минфина РФ.

При этом в прошлом году в России уже был рекордный дефицит федерального бюджета.

"За весь 2022 год российский бюджет нарисовал 3,2 триллиона дефицита. Чтобы покрыть брешь в бюджете российские власти продают активы Фонда благосостояния. Ежемесячно российские власти продают до полтонны золота из активов Фонда, а он не бесконечен", — рассказал экономист Олег Пендзин.

Напомним также, что война в Украине продолжать разорять российскую экономику, и к 2026 году она потеряет 190 миллиардов долларов. При всем этом, президент РФ России Владимир Путин посетил 16 июня Петербургский экономический форум (ПМЭФ) и заявил, что Россия обязательно останется в числе ведущих мировых экономик.