У Кремля новый план: Россия хочет полностью убрать Украину из мирового рынка зерна, — FT

По словам журналистов, Путин предложил "альтернативную" зерновую инициативу, которую официально представят позже.

Россия продвигает план поставок зерна в Африку, который также подразумевает полное исключение Украины из мирового рынка продовольствия. Об этом пишет издание The Financial Times со ссылкой на три источника, которые знакомы с вопросом.

По словам журналистов, глава Кремля Владимир Путин предложил "альтернативную" зерновую инициативу. Согласно предложению, Катар будет платить Москве за доставку российского зерна в Турцию, которая затем будет распределять урожай в "нуждающиеся страны". Однако ни Катар, ни Турция не согласились с идеей РФ.

Ожидается, как отметили в издании, что официально РФ выдвинет это предложение на саммите с лидерами африканских стран в Санкт-Петербурге, который пройдет на следующей неделе. Также Путин планирует поговорить об этом с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в августе.

Сообщается, что сторонники Украины уверенны, что предложение Москвы на самом деле является способом оказания дополнительного давления на Киев при экспорте зерна из оккупированных территорий.

"В прошлый раз, когда они обсуждали это, у нас были очень сильные подозрения, что зерно фактически будет украденным из Украины", — сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

По словам журналистов, подобное предложение РФ выдвигала еще в прошлом году. Так, Москва должна была направить в Турцию до 1 млн тонн зерна "на льготных условиях". Катар должен был оплатить счет, а зерно затем распределили бы между странами Африки.

Напомним, что 21 июля Белый дом назвал самый вероятный путь вывоза украинского зерна. По словам Джона Кирби, зерно из Украины вероятно будет экспортироваться сухопутными путями. Впрочем, этот путь менее эффективный по сравнению с морскими маршрутами.

Также американские аналитики заявили, что Россия хочет показать, что зерновая инициатива без нее невозможна. По словам экспертов, в Кремле могут испортить отношения со странами, которые зависят от поставок зерна из Украины.