В Украине могут увеличить рабочую неделю до 60 часов на период войны: кого это касается

Во время действия военного положения количество рабочих часов для некоторых украинцев может быть увеличено с 40 до 60 в неделю, а продолжительность еженедельного непрерывного отдыха — сокращена до 24 часов.

В соответствии со статьей 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", продолжительность рабочего времени в период действия военного положения для некоторых граждан может быть увеличена до 60 часов. Об этом говорится на официальном правительственном портале.

В сообщении Восточного межрегионального управления Государственной службы Украины по вопросам труда говорится, что увеличение рабочей недели во время войны предусмотрено для людей, работающих на объектах критической инфраструктуры в оборонной сфере и сфере обеспечения жизнедеятельности.

Что касается работников инфраструктурных объектов, которым в соответствии с законодательством устанавливается сокращенная продолжительность рабочей недели, во время военного положения их рабочее время может быть увеличено до 40 часов в неделю.

При этом еженедельный непрерывный отдых для работников критической инфраструктуры может быть сокращен до 24 часов. Время начала и окончания смены, а также количество рабочих часов устанавливает работодатель.

Также сообщается, что оплата труда производится в размере, увеличенном пропорционально росту нормы труда.

Напомним, что 19 июля в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект, согласно которому, работодателей хотят обязать погасить все задолженности по зарплатам, а также заплатить пеню за просроченные выплаты.

Мы также писали о том, что 20 июля в Минюсте заявили о намерении расширить количество рабочих мест для заключенных. По словам министра юстиции, сейчас делается акцент на производстве, чтобы тюрьмы могли нормально обеспечить занятость заключенных