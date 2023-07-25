Украина будет терять $20 млрд в год: для восстановления экономики нужно вернуть женщин, — СМИ

По словам журналистов, еще до войны самым слабым экономическим звеном Украины была ее демография с коэффициентом рождаемости всего 1,2. Это один из худших показателей в Европе.

Украине нужно вернуть домой женщин, которые бежали от войны за границу. В противном случае страна не сможет восстановить свою экономику. Об этом пишет издание Bloomberg.

Как рассказал экономист и журналист Александр Исаков, из Украины выехали 2,8 млн женщин. Неспособность мотивировать их вернуться будет стоить стране 10% ее годового довоенного валового внутреннего продукта. Так, это 20 миллиардов долларов в год в худшем случае.

Как заявила изданию заместитель министра экономики Татьяна Бережная, украинские семьи должны воссоединиться у себя дома, а не за рубежом.

"Поэтому самая главная задача сейчас для Украины, для украинского правительства — сделать все возможное, чтобы женщины с детьми вернулись к своим мужьям и объединились в Украине", — сказала она.

Как сказано в материале, еще до войны самым слабым экономическим звеном Украины была ее демография с коэффициентом рождаемости всего 1,2. Это один из худших показателей в Европе. Однако война сделают ситуацию с экономикой еще хуже.

Правда, как пишет издание, у правительства Украины есть амбициозные планы послевоенного восстановления, которые удвоят размер экономики к 2032 году. Однако министерство экономики заявило, что Украине не хватает 4,5 миллиона рабочих и предпринимателей, необходимых для достижения этой цели. Предполагается, что пробел удастся восстановить за счет вернувшихся беженцев.

Сообщается, что министерство работает над стимулами для возвращения женщин на рынок труда.

Напомним, что Литва предложила возить зерно из Украины через страны Балтии. По словам дипломатов, морские порты стран Балтии имеют большую пропускную способность. Кроме того, в МИД Литвы также заговорили об упрощении административных процедур.

Также сообщалось, что в Украине подсчитали убытки экономики из-за блокады портов. Как отмечают в Федерации работодателей транспорта Украины, Международное сообщество стало свидетелем дерзкого пиратства РФ в море, но молча на это согласилось.