Ипотека под 3%: просто ли купить жилье в кредит и почему отказывают банки

В Украине действует государственная программа "єОселя", согласно условиям которой у военнослужащих, педагогов и врачей есть возможность оформить кредит на собственное жилье. Однако нередко по заявкам граждане получают отказ.

С октября 2022 по июнь 2023 года включительно по государственной программе "єОселя" было выдано 1666 льготных ипотек на общую сумму 2,28 млрд грн. Об этом говорится в данных Opendatabot.

Всего с момента открытия программы 43 939 граждан подали 139 846 заявок. Такое количество заявок связано с тем, что один человек может одновременно подаваться в разные банки. Однако банки одобрили только 47,6 тыс. заявок. 36% выданных кредитов приходится на военнослужащих, 35% — на полицейских. Доля медицинских работников — 10% от общего количества льготных кредитов.

До августа 2023 года только военнослужащие, педагоги, ученые и медики имели право подавать заявки на льготный кредит на покупку жилья. Но с 1 августа в программе смогут принять участие другие категории граждан.

Кто из украинцев сможет получить кредит по программе "єОселя":

ветераны войны и члены их семей, участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, семьи погибших (умерших) ветеранов войны, а также семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины;

внутренне перемещенные лица;

другие граждане Украины, которые не имеют собственной жилой недвижимости или в собственности которых менее 52,5 кв. м для семьи из одного человека (одинокое лицо) и дополнительно 21 кв. м — на каждого следующего члена семьи.

Однако подача заявки на кредит не гарантирует, что гражданин получит положительное решение в банке. Например, как пояснил Фокусу Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка, распространенными причинами отказов является несоответствие клиента требованиям программы — например, военнослужащие должны проходить службу исключительно по контракту, или медицинские или педагогические работники должны работать исключительно в учреждениях бюджетной или коммунальной формы собственности.

Одна из причин отказов в выдаче займа — недостаточные доходы заявителя

"Второй основной причиной отказов является недостаточный уровень официального дохода клиента для обслуживания желаемой суммы кредита", — рассказала Фокусу Валерия Малахова, директор департамента розничного бизнеса Ощадбанка. По ее словам, иногда претенденты на участие в программе невнимательно знакомятся с ее условиями. Также эксперт указывает на то, что среди основных причин отказа — принадлежность к льготной категории, негативная кредитная история, недостаточность доходов.

Подробно о программе "єОселя" Фокус пишет в статье "Кредиты для военных и учителей. Как купить квартиру по государственной программе "єОселя".

Ранее Фокус рассказал, что украинские банки в мае выдали 232 ипотечных кредита на общую сумму 322,5 миллиона гривен.