Киев предлагает новый маршрут для вывоза украинского зерна: что говорят в Еврокомиссии

В Европейской комиссии оценили возможность вывоза зерна из Украины через страны Балтии и отмечают важность "балтийского коридора".

Еврокомиссия получила письмо от членов литовского правительства с предложением использовать порты Балтии как альтернативу для вывоза украинского зерна и должна предоставить на него ответ. Об этом 25 июля заявил официальный представитель ЕК Адальберт Янц, пишет "Интерфакс-Украина".

По словам Адальберта Янца, Киев выступил с новым предложением по вывозу зерна с территорий, находящихся в зоне боевых действий. Речь идет о посредничестве балтийских стран.

"Все коридоры солидарности важны. Комиссия полностью отдана тому, чтобы улучшать каждый из этих коридоров. В частности балтийский коридор является важным коридором", — сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

Он также подчеркнул, что ответ на это письмо ЕК не будет освещать для прессы.

Отмечается, что министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис и министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас в понедельник в совместном письме призвали Европейскую комиссию укрепить альтернативный маршрут экспорта украинского зерна через страны Балтии.

Напомним, что из-за блокирования морских портов Украина уже потеряла не менее 10% ВВП — 18 млрд долларов США валютной выручки, 500 тыс. рабочих мест и 135 млрд грн налогов. Отмечается, что в России в рамках "зерновой сделки" удалось узаконить "право на пиратство".

Ранее сообщалось, что выход РФ из зерновой сделки негативно скажется на уровне экспорта из Украины и вызовет сильный рост цен на продовольствие. Особенно пострадают бедные страны, а также Турция, Китай и Испания.