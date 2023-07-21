Зерновая сделка: из-за выходки РФ уровень экспорта из Украины сильно упадет, — СМИ

По словам журналистов, если Украина сможет экспортировать зерно только по альтернативным маршрутам, то вырастут затраты для фермеров, а потому они сократят количество посевов.

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Выход РФ из зерновой сделки негативно скажется на уровне экспорта из Украины, а также вызовет сильный рост цен на продовольствие. Особенно пострадают бедные страны, а также Турция, Китай и Испания. Об этом заявили журналисты Bloomberg.

Издание пишет, что Украина настаивает на продолжении экспорта зерна из портов Черного моря, несмотря на предупреждения России. Так, можно экспортировать зерно по другим маршрутам. К примеру, через порты на Дунае или по железной дороге. Однако тоннаж в таком случае будет куда меньше.

В долгосрочной перспективе, если Украина сможет экспортировать зерно только по альтернативным маршрутам, то вырастут затраты для украинских фермеров. Они уменьшат количество посевов, а потому уровень экспорта из Украины упадет.

Журналисты отметили, что перед началом полномасштабного вторжения России в 2022-м году Украина экспортировала больше зерна, чем весь Европейский Союз, и поставляла около половины продаваемых в мире семян подсолнечника, а также подсолнечного масла.

Сообщается, что Китай, Испания и Турция были крупнейшими покупателями украинских продуктов питания, перевозимых через безопасный коридор. Кроме того, зерно из Украины покупали также более бедные страны, такие как Египет. Однако после заявления РФ о выходе из зерновой сделки цены на продовольствие в мире выросли.

Напомним, что 21 июля Белый дом назвал самый вероятный путь вывоза украинского зерна. По словам Джона Кирби, зерно из Украины вероятно будет экспортироваться сухопутными путями. Впрочем, этот путь менее эффективный по сравнению с морскими маршрутами.

Также американские аналитики заявили, что Россия хочет показать, что зерновая инициатива без нее невозможна. По словам экспертов, в Кремле могут испортить отношения со странами, которые зависят от поставок зерна из Украины.