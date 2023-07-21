Зернова угода: через витівку РФ рівень експорту з України сильно впаде, — ЗМІ

За словами журналістів, якщо Україна зможе експортувати зерно тільки альтернативними маршрутами, то зростуть витрати для фермерів, а тому вони скоротять кількість посівів.

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Вихід РФ із зернової угоди негативно позначиться на рівні експорту з України, а також викличе сильне зростання цін на продовольство. Особливо постраждають бідні країни, а також Туреччина, Китай та Іспанія. Про це заявили журналісти Bloomberg.

Видання пише, що Україна наполягає на продовженні експорту зерна з портів Чорного моря, незважаючи на попередження Росії. Так, можна експортувати зерно за іншими маршрутами. Наприклад, через порти на Дунаї або залізницею. Однак тоннаж у такому разі буде значно меншим.

У довгостроковій перспективі, якщо Україна зможе експортувати зерно лише альтернативними маршрутами, то зростуть витрати для українських фермерів. Вони зменшать кількість посівів, а тому рівень експорту з України впаде.

Журналісти зазначили, що перед початком повномасштабного вторгнення Росії 2022 року Україна експортувала більше зерна, ніж увесь Європейський Союз, і постачала близько половини продаваного у світі насіння соняшнику, а також соняшникової олії.

Повідомляється, що Китай, Іспанія і Туреччина були найбільшими покупцями українських продуктів харчування, що перевозяться через безпечний коридор. Крім того, зерно з України купували також бідніші країни, такі як Єгипет. Однак після заяви РФ про вихід із зернової угоди ціни на продовольство у світі зросли.

Нагадаємо, що 21 липня Білий дім назвав найімовірніший шлях вивезення українського зерна. За словами Джона Кірбі, зерно з України ймовірно експортуватиметься сухопутними шляхами. Утім, цей шлях менш ефективний порівняно з морськими маршрутами.

Також американські аналітики заявили, що Росія хоче показати, що зернова ініціатива без неї неможлива. За словами експертів, у Кремлі можуть зіпсувати відносини з країнами, які залежать від поставок зерна з України.