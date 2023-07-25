Россия может перекрыть альтернативные зерновые маршруты Украины, — NYT

По данным американских журналистов, судоходным компаниям становится все сложнее найти способ доставить украинское зерно на мировые рынки.

Нападение на зерновой ангар на реке Дунай, альтернативный экспортный маршрут, который стал экономическим спасательным кругом для Украины и всего мира, усложняет усилия страны по экспорту своего зерна. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Как сообщают журналисты, для судоходных компаний, ищущих способ доставить украинское зерно на мировые рынки, вариантов становится все меньше, что усугубляет торговый кризис, который, как ожидается, усилит давление на мировые цены на продовольствие.

Алексис Эллендер, аналитик аналитической компании Kpler, заявил, что этот маршрут считался безопасным из-за его близости к Румынии, члену НАТО. "Это потенциально закроет этот маршрут", — сказал Эллендер. Кроме того, могут вырасти ставки на страхование судов, что еще больше подорвет способность Украины экспортировать зерно.

По мнению аналитиков, учитывая выход России из сделки, которая гарантировала безопасный проход коммерческих судов через Черное море, страховые взносы, вероятно, будут непомерно дорогими для судовладельцев.

Но некоторые судовладельцы могут принять решение заходить в украинские порты даже с повышенным риском, если получат гарантии от правительств Турции и Украины, считает Йорук Исик, аналитик консалтинговой компании Bosphorus Observer в Стамбуле.

По словам Исика, хотя река Дунай считалась более безопасным вариантом, чем Черное море, существовали ограничения на экспорт зерна через нее из-за ограничения пропускной способности портов, дублирования движения на пограничных переходах, нехватки топлива и поврежденных дорог.

Река Дунай также более мелкая, чем Черное море. Это означает, что для перевозки того же количества зерна, которое поместилось бы на одном более крупном судне, идущем через Черное море, требуется много небольших судов. "Вместо одного корабля вам нужно 20", — сказал Исик.

Он добавил, что со временем Европейский Союз мог бы предоставить финансирование для новых железнодорожных линий и сооружений, чтобы облегчить поток товаров через Дунай, но на это потребуются годы. "Дунай никогда не заменит черноморские порты Украины", — сказал Исик.

Атака ВС РФ на зерновой ангар в Рени

В ночь на 24 июля Вооруженные силы РФ снова атаковали Одесскую область, используя иранские дроны-камикадзе Shahed. Атаки продолжались в течение четырех часов и нанесли ущерб портовой инфраструктуре Дуная. Силы противовоздушной обороны сбили три вражеских БПЛА. В результате атак был уничтожен ангар с зерном в городе Рени и повреждены резервуары для хранения других грузов. Шестеро человек получили ранения.

Каковы последствия атак ВС РФ по "зерновому коридору"

Как пишет NYT, атаки РФ на Одесскую область являются частью ее усилий по блокированию экспорта украинского зерна. В результате этих атак Украина уже потеряла миллионы тонн зерна, и это привело к росту цен на продовольствие во всем мире.

Атаки РФ были нацелены на порты Рени и Измаил на Дунае.

Порты Рени и Измаил являются важными логистическими центрами для экспорта украинского зерна.

Атаки РФ на порты Рени и Измаил привели к задержкам в экспорте украинского зерна.

Задержки в экспорте украинского зерна привели к росту цен на продовольствие во всем мире.

Напомним, 25 июля Bloomberg писал, что цены на пшеницу достигли своего самого высокого уровня за последние пять месяцев после того, как российские войска обстреляли порт на Дунае.