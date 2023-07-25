Пенсии в Украине: будут ли повышать пенсионерам выплаты в августе 2023 года

В Украине было запланировано несколько этапов повышения пенсий — индексация выплат стартовала в марте 2023 года. Максимальная прибавка к пенсии в марте составила 1500 гривен, минимальная — 100 гривен.

В Украине несмотря на военное положение состоялся перерасчет пенсий. Он проходил в несколько этапов и коснулся почти 11 млн пенсионеров. О том, планируется ли индексация пенсий в августе пишет издание "На пенсии".

Отмечается, что повышать пенсии в Украине начали в марте 2023 г. Тогда индексация пенсионных выплат коснулась 10,5 млн пенсионеров. Максимальная прибавка к пенсии в марте составила 1500 гривен, а минимальная — 100 гривен.

Второе повышение пенсий провели в апреле. Оно коснулось пенсионеров, которые продолжают работать. Но увеличенные выплаты они начали получать только с 1 июня. Перерасчет пенсионных выплат затронул более 654,9 тыс. работающих пенсионеров. Увеличены пенсии более 401 тыс. человек, а средний размер повышения составил 221,74 грн.

В июле состоялась третья волна индексации выплат, которая коснулась экс-нардепов, госслужащих, ученых и работников органов местного самоуправления. Наибольшее среднее повышение получили лица, которым назначили пенсии согласно Закону "О статусе народного депутата Украины". У 659 таких граждан пенсии в среднем выросли на 1450,98 грн. Госслужащим в среднем добавили по 1046,70 грн (перерасчет провели для 16 989 человек). Также пенсии выросли в среднем на 634,89 грн для 1574 человек, которые вышли на пенсию согласно Закону "О службе в органах местного самоуправления".

Наименьший размер доплаты получили 197 граждан, которым пенсия назначена согласно закону "О научной и научно-технической деятельности" — в среднем повышение составило 422,51 грн.

С 1 августа не запланирован перерасчет пенсий, а это значит, что сумма выплат не изменятся, и пенсионеры получат такие же пенсии, как и в июле за исключением пенсионеров, которым в августе исполнится 70, 75 или 80 лет — они будут иметь возрастную надбавку.

Напомним, что украинцы получили прибавки к пенсии на суммы от 100 до 1 500 гривен. Средний размер повышения составил от 400-700 гривен.

Ранее сообщалось, что по данным ПФ Украины, для получения пенсии в возрасте 63 лет в 2023 году нужно иметь от 20 до 30 лет стажа. Эти требования будут расти со временем.