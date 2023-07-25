Обещали выполнить: у Путина раскрыли детали предложения генсека ООН по "зерновому соглашению"

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, генсек ООН Антониу Гутерриш направил в Москву письмо, в котором изложил план действий по возвращению РФ к "зерновому соглашению" и пообещал выполнить российскую часть договоренностей.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил президенту Путину письмо с новым предложением по "зерновому соглашению", где якобы пообещал выполнить российскую часть договоренностей. Об этом в комментарии росСМИ сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Действительно, в письме господина Гутерриша излагался снова какой-то план действий и обещание того, что когда-то можно будет выполнить российскую часть этих договоренностей", – рассказал спикер Кремля.

При этом Песков добавил, что на данный момент Россия не может вернуться к "зерновому соглашению", потому что их условия якобы не выполняются.

Напомним, 17 июля стало известно, что Россия приняла решение не продлевать "зерновую сделку". Это полностью аннулировало договоренности о безопасности, а транспортировка продовольствия оказалась под угрозой. Позже в Минобороны РФ заявили, что начиная с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут расцениваться как потенциальные перевозчики военных грузов, а страны, чей флаг будет вывешен на таких кораблях, будут считаться вовлеченными в войну на стороне Украины.

В ответ в Минобороны Украины предупредили, что с 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной территории, будут рассматриваться как потенциально опасные. А украинские силы имеют право и возможности отвечать на действия флота РФ.

В Кремле выход из зернового соглашения оправдывают тем, что условия Москвы в рамках соглашения якобы не выполняются. Большая жалоба РФ связана с отсутствием транзита аммиака через Украину.

25 июля СМИ сообщили, что после решения Москвы выйти из "зернового соглашения", генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил предложение российской стороне для возобновления участия в договоренностях. Детали он не раскрывал, но утверждал, что поддерживает обеспечение доступа на мировые рынки продовольствия и удобрений как из Украины, так и России. Таким образом, продовольственная безопасность, по словам Гутерриша, будет обеспечена для всех.