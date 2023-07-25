Спроса почти нет: Россия вынуждена сократить поставки нефти через Европу, — Bloomberg

Европа почти не интересуется покупкой нефти агрессора, и это сказывается на сокращение отгрузок российской нефти на рынки Азии.

Россия значительно сократила темпы отгрузки сырой нефти в портах Балтийского и Черного морей. По данным агентства Bloomberg, показатели снизились до самого низкого уровня за последние семь месяцев.

Так, отгрузки из портов Приморск, Усть-Луга и Новороссийск сейчас составляют примерно 1,17 млн баррелей в сутки — это на 625 000 баррелей меньше, чем на предыдущей неделе.

Показатели общенациональных поставок снизились на 311 000 баррелей в день по сравнению с предыдущей неделей. Сейчас страна-агрессор отгружает около 2,73 млн баррелей. Как пишут журналисты, показатели снизились на 1,48 млн баррелей в день по сравнению с пиком последней недели апреля.

Отмечается, что в Европе почти не осталось заинтересованных в покупке российской нефти, а морской экспорт сырой нефти сократился до 104 000 баррелей в день, а единственным пунктом назначения для судов с "российской нефтью" почти всегда указывалась Болгария. Такая ситуация влияет и на сокращение отгрузок российской нефти на рынки Азии, которые остаются на самом низком уровне с середины января.

В среднем в течение последних четырех недель общий объем морского экспорта в азиатские страны, а также объемы судов с неизвестным пунктом назначения, с середины мая сократились на 720 000 баррелей/сутки. Большинство грузов в конечном итоге оказывались в Индии, но, как отмечает агентство, российские поставки в эту страну тоже демонстрируют снижение.

По информации журналистов, Россия практически потеряла рынок, который потреблял около 1,5 млн баррелей в день ближнемагистральной морской нефти. Вместо него Москва пытается использовать дальнемагистральные пункты назначения в Азии, обслуживание которых стоит дороже и требует больше времени.

К слову напомним, один из последних путей, по которым российский газ перекачивается в Европу, могут перекрыть до конца 2024 года. Тогда закончится контракт Украины с "Газпромом".

Еще Фокус недавно анализировал, как сокращение доходов РФ от экспорта энергоносителей повлияет на положение дел в экономике РФ и способность воевать с Украиной.

Тем временем в ЕС оценили, как санкции влияют на экономику РФ. Так, 7 июля представители Европейской комиссии (ЕК) заявили, что ограничения серьезно подорвали промышленный и технологический потенциал России.