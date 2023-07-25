"Будет очень сложно": украинцев предупредили о тяжелой зиме и блэкаутах (видео)

По словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, ближайшая зима для жителей Украины может оказаться еще более тяжелой, поэтому гражданам советуют запастись павербанками и генераторами.

Украинцы должны быть готовы к тому, что зима 2023-2024 годов может быть очень сложной. Об этом 25 июля рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире телеканала Espreso.TV.

Харченко отметил, что в результате обстрелов было разрушено много оборудования энергетической инфраструктуры, которое невозможно восстановить за год. Это означает, что украинская энергосистема будет более уязвимой к блэкаутам в ближайшие месяцы.

Харченко посоветовал украинцам подготовиться к возможным блэкаутам, купив генераторы и павербанки. Он также призвал украинцев экономить электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.

"Я бы советовал всем украинцам готовиться к тому, что следующая зима будет сложной. Такой же или даже более сложной, чем прошлая. Мы не можем предсказать, что будет происходить", – подчеркнул в эфире телеканала Александр Харченко.

При этом Харченко отметил, что сейчас происходят ремонты поврежденных объектов энергосистемы, поэтому крайне сложно "покрывать" пиковые часы потребления. Речь идет о времени с 16 до 21 часа, когда украинцы включают кондиционеры. Это приводит к высокой нагрузке в сети и в результате это усложняет процесс ремонта.

Напомним, 18 июля член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Сергей Нагорняк заявил, что восстановление энергосистемы идет медленно. Поэтому в случае новых атак ВСУ РФ по объектам энергетике Украине не удастся избежать веерных отключений света

13 июля сообщалось о том, что эксперты прогнозируют тяжелую зиму. Украинской энергетике не удастся восстановить даже половину мощностей до начала нового отопительного сезона.