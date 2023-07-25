На пути к восстановлению: в МВФ оценили состояние мировой экономики

По словам главного финансиста МВФ Пьер-Оливье Горинчас, не смотря на явные признаки экономической активности, стабильности еще может помешать не только война в Украине.

Мировая экономика восстанавливается от кризиса, вызванного энергетической войной между Россией и Западом быстрее, чем ожидалось. Так, Международный валютный фонд (МВФ) 25 июля опубликовал отчет "Перспективы развития мировой экономики", в котором улучшил на 0,2 п.п (до 3%) прогноз роста мировой экономики в 2023 году. Рост глобального ВВП в 2024 году ожидается на таком же уровне.

Так, по словам главного финансиста МВФ Пьер-Оливье Горинчаса, что не смотря на сдержанные, но позитивные прогнозы, говорить, что все хорошо — слишком рано. Он отметил, что торговля вернулась к уровням, которые фиксировались еще до пандемии COVD-19, а признаки экономической активности в І квартале этого года, свидетельствуют об устойчивости глобальной экономики.

"Инфляция может оставаться высокой и даже повыситься, если возникнут новые потрясения, в частности связанные с усилением войны в Украине и экстремальными погодными явлениями, что приведет к более жесткой денежно-кредитной политике", — сказал Пьер-Оливье Горинчас.

По данным экономиста, рост мировой экономики в течение этого года ожидается на уровне 3%. То есть на 0,2% выше, чем прогноз в апрельском обзоре МВФ. Но это все еще значительно ниже по сравнению с 2022 годом, когда этот показатель составлял 3,5%.

Что касается 2024 года, то уровень экономического роста в мире останется на уровне 3%, считают в МВФ. Так, по мнению аналитиков Фонда, глобальная экономическая активность все еще испытывает давление от повышения ставок национальных центробанков в рамках попыток борьбы с инфляцией.

При этом в МВФ ожидают, что мировой уровень общей инфляции упадет с 8,7% в 2022 году до 6,8% в 2023 году и 5,2% в 2024. Ключевыми факторами сохранения инфляции будут развитие рынка труда и динамика соотношения заработной платы и прибыли.

"Реальная заработная плата снизилась примерно на 3,8% в первом квартале 2022-2023 годов в развитых странах и крупных странах с развивающимися рынками", — отмечается в обзоре.

"Выздоровлению" мировой экономики, как считают в МВФ, угрожают:

повышение инфляции;

война России против Украины;

срыв Черноморской зерновой сделки;

климатический эффект Эль-Ниньо;

отставание в темпах восстановления китайской экономики.

Напомним, по данным издания The Guardian, уровень бедности в Украине вырос с 5,5% до 24%, и сейчас за чертой бедности оказалось более 7,1 миллиона человек. Наиболее сильно последствия бедности ощущаются в сельской местности.

При этом в Программе развития ООН сказано, что девять из 10 украинцев могут столкнуться с бедностью и крайней экономической уязвимостью, если война с Россией затянется на весь 2023 год.