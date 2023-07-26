Без зарплаты — пеня и компенсация: как в Украине хотят защитить права работников

В Раде зарегистрировали документ, который усиливает права работников, которым задолжали зарплату. В частности, работнику будет разрешено не выходить на рабочее место, а работодателю нужно будет выплатить пеню за просрочку и компенсацию.

В ВРУ зарегистрирован проект закона №9510 по усилению защиты требований работников по выплате задолженности по заработной плате. Согласно пояснительной записке к документу, задолженность по выплате заработной платы остается одной из самых острых социально-трудовых проблем Украины. По данным Госстата, по состоянию на 01.02.2022 задолженность по выплате заработной платы 129,5 тысячам работников активных предприятий составляла 3,1 млрд грн.

"Вследствие нанесенного российской агрессией огромного удара по экономике Украины многие предприятия были вынуждены прекратить или сократить свою деятельность, что приводит к дальнейшему нарушению сроков выплаты заработной платы и не способствует выплате работникам ранее образованной зарплатной задолженности, следовательно генерирует ее рост", — указывается в пояснительной записке к проекту закона.

Депутаты предлагают разрешить работникам, которым задержали зарплату более 15 календарных дней, не выходить на работу Фото: PulsHR

Вместе с тем, по мнению авторов, из-за нарушения цепей поставок, уничтожения основных активов предприятий, увеличения их производственных затрат, связанных с агрессией РФ, следует ожидать роста количества банкротств и количества работников, которые не получат заработную плату в случае неплатежеспособности работодателя.

Что предусматривает законопроект №9510

обязать работодателя, в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 календарных дней после окончания месяца, за который осуществляется выплата, уплатить работнику пеню не менее учетной ставки НБУ в расчете на год за каждый день задержки;

выплатить всю сумму задолженности по заработной плате и сумму компенсации;

и сумму компенсации; предоставить право работнику временно прекратить выполнение работы в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 календарных дней;

в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 календарных дней; создание гарантийного учреждения для удовлетворения денежных требований наемных работников в случае неплатежеспособности работодателя;

в случае неплатежеспособности работодателя; выплата работнику компенсации в размере трех среднемесячных заработных плат работника за двенадцать месяцев, предшествующих месяцу, в котором возбуждено дело о банкротстве или прекращен трудовой договор в случае увольнения работника до возбуждения указанного дела. При этом максимальный размер компенсации не может превышать 12 минимальных заработных плат на 1 января соответствующего года (в 2023 г. — 80,4 тыс. грн).

Пеня для работодателя и легализация забастовки: какие преимущества для работника

В целом для работников это хорошая инициатива, говорят специалисты. Ведь теперь они будут уверены, что в случае задержки заработной платы есть действенный механизм, по которому можно взыскать ее, а также получить компенсацию.

"Этот законопроект является действительно революционным, ведь его нормы усиливают защиту прав работников. Если недобросовестные работодатели задерживают зарплату, то вынуждены будут платить еще и пеню, а работник может не выполнять работу в течение всего времени просрочки уплаты. Если работодатель неплатежеспособен, государство предлагает компенсацию, чем дополнительно страхует наемного работника. Для работника, который трудоустроен официально и получает прописанную в договоре реальную зарплату — это, действительно, плюс", — отметил Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner.

Документ предлагает создать механизм взыскания задолженности с работодателя и пени за просрочку, говорят юристы Фото: pexels.com

С другой стороны, из-за новых инициатив работодатели будут опасаться легкомысленно относиться к выплатам.

"Недобросовестные работодатели перестанут задерживать заработную плату, поскольку возникнет риск того, что работники начнут массово не выходить на рабочие места и на производствах будет возникать простой", — говорит адвокат Дмитрий Кострюков.

Вместе с тем, инициатива может нести определенные риски. В частности, подтолкнуть работников к злоупотреблениям.

"Есть множество примеров, когда предприятия реально не имеют возможности выплатить заработную плату вовремя, но выплачивают через 1-2 месяца, когда появляются деньги на балансе (например, задержка оплаты за реализованный товар), — объясняет Кострюков. — Работники могут злоупотреблять своими правами и в таких случаях после задержки с выплатой сразу будут обращаться в суд и останавливать работу, зная, что им за это ничего не будет".

Закон может не принести нужного эффекта, ведь многие работодатели официально платят только часть зарплаты, а большая сумма — вне контроля государства

По мнению Игоря Ясько, хорошие нормы, даже после голосования документа, могут не работать на практике.

"Большой процент наемных работников так и остаются не оформленными, несмотря на угрозу проверок. Или даже если они оформлены, то получают зарплату в конверте. Соответственно, работодатель обязан уплатить в срок только официальную сумму, а большая часть зарплаты остается вне контроля государства", — подчеркнул юрист.

Кроме того, продолжает эксперт, бизнес сегодня работает в условиях нестабильности, когда доход может быть крайне неравномерным (из-за форс-мажора уничтожаются склады, задерживаются поставки, соответственно, и уменьшается доход). Поэтому, работодатель может быть освобожден от пени, если докажет, что это нарушение произошло в результате ведения боевых действий или действия других обстоятельств непреодолимой силы.

Принятие проекта закона может подтолкнуть работодателей к тенизации отношений с работником Фото: УНИАН

"Но это не освобождает работодателя от обязанности выплаты заработной платы, пусть она и будет отсрочена до момента возобновления деятельности предприятия. А если возобновление деятельности не произойдет?", — спрашивает Ясько.

По его мнению, предприниматели могут бояться оформлять работников или не будут устанавливать им реальную официальную зарплату, а будут искать пути для обхода норм.

Напомним, в Украине появится экспериментальный механизм оплаты труда государственных служащих . Он предусматривает введение единых подходов к формированию фонда оплаты труда госслужащих, чтобы проанализировать данные о фонде оплаты труда госслужащих и сопоставить ее с реальными потребностями граждан.

Также Фокус писал, что в Украине по итогам июня 2023 года сохранилась тенденция повышения спроса на рабочую силу . На фоне этого украинцам начали увеличивать зарплату. Ощутимее всего повысился оклад у официантов — на 50%, поваров — на 33% и охранников — на 33%.