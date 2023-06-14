Верховная Рада может повысить зарплаты некоторым украинцам: кому "светят" надбавки

Народным депутатам предложили согласовать надбавки к зарплатам некоторых украинцев, которые ежедневно рискуют жизнью, выходя на работу.

Related video

В Украине хотят доплачивать прокурорам, которые продолжают работать в опасных зонах — районах боевых действий. Также им хотят выплачивать единовременное пособие в конкретных случаях. Соответствующий законопроект был зарегистрирован на сайте Верховной Рады 12 июня 2023 года.

Одним из важных пунктов инициативы является обратное действие закона, то есть его положения можно будет применять к случаям, произошедшим после 24 февраля 2022 года, а не только с момента вступления в силу.

В пояснительной записке сказано, что прокуроры наравне со спасателями и другими работниками правоохранительных органов с начала полномасштабного вторжения работают на территориях активных боевых действий. Поэтому им можно было бы доплачивать к зарплате за то, что они на работе ежедневно рискуют своей жизнью и здоровьям.

В частности, инициаторы законопроекта, среди которых есть нардепы Максим Бужанский, Дмитрий Соломчук и Георгий Мазурашу, предлагают:

установить надбавки в размере 50% должностного оклада за непосредственное участие в проведении следственных или других процессуальных действий по уголовным производствам;

установить право на единовременное пособие в случае гибели (смерти), инвалидности или потери трудоспособности без установления инвалидности, если эти состояния возникли в результате работы в районе ведения военных действий.

Надбавки для бюджетников

В средине мая Фокус сообщал, что в Кабмине хотят увеличить зарплаты сотрудникам бюджетной сферы. Ожидается, что бюджетники получат следующие надбавки:

на территориях активных боевых действий — в максимальном размере 100% должностного оклада;

на территориях возможных боевых действий — в максимальном размере 50% должностного оклада.

У сотрудников государственных и коммунальных предприятий, которые предоставляют социальные услуги, размер надбавки будет составлять 100% от должностного оклада. Такой же размер доплаты предусмотрен на территориях возможных и активных боевых действий.

Добавим также, что еще Фокус рассказывал о том, кого ищут и сколько готовы платить украинские работодатели в 2023 году. Также напомним, что правительственные чиновники массово оставляют свои рабочие места из-за сокращения зарплат.