Верховна Рада може підвищити зарплати деяким українцям: кому "світять" надбавки

Народним депутатам запропонували узгодити надбавки до зарплат деяких українців, які щодня ризикують життям, виходячи на роботу.

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В Україні хочуть доплачувати прокурорам, які продовжують працювати у небезпечних зонах – районах бойових дій. Також їм хочуть виплачувати одноразову допомогу у конкретних випадках. Відповідний законопроект було зареєстровано на сайті Верховної Ради 12 червня 2023 року.

Одним із важливих пунктів ініціативи є зворотна дія закону, тобто його положення можна буде застосовувати до випадків, що сталися після 24 лютого 2022 року, а не лише з набрання чинності.

У пояснювальній записці сказано, що прокурори нарівні з рятувальниками та іншими правоохоронцями з початку повномасштабного вторгнення працюють на територіях активних бойових дій. Тому їм можна було б доплачувати до зарплати за те, що вони на роботі щодня ризикують своїм життям та здоров'ям.

Зокрема, ініціатори законопроекту, серед яких є нардепи Максим Бужанський, Дмитро Соломчук та Георгій Мазурашу, пропонують:

встановити надбавки у розмірі 50% посадового окладу за безпосередню участь у проведенні слідчих чи інших процесуальних дій із кримінальних проваджень;

встановити право на одноразову допомогу у разі загибелі (смерті), інвалідності або втрати працездатності без встановлення інвалідності, якщо ці стани виникли внаслідок роботи у районі ведення воєнних дій.

Надбавки для бюджетників

У середині травня Фокус повідомляв, що у Кабміні хочуть збільшити зарплати працівникам бюджетної сфери. Очікується, що бюджетники отримають такі надбавки:

на територіях активних бойових дій – у максимальному розмірі 100% посадового окладу;

на територіях можливих бойових дій – у максимальному розмірі 50% посадового окладу.

У співробітників державних та комунальних підприємств, які надають соціальні послуги, розмір надбавки становитиме 100% посадового окладу. Такий же розмір доплати передбачено на територіях можливих та активних бойових дій.

Додамо також, що ще Фокус розповідав про те, кого шукають та скільки готові платити українські роботодавці у 2023 році. Також нагадаємо, що урядовці масово залишають свої робочі місця через скорочення зарплат.