Очень нужны рабочие руки: каких специалистов сейчас не хватает на рынке труда

Больше всего работодатели предлагают работу в Киеве, Львовской, Днепропетровской, Одесской, Киевской областях.

Из Украины с начала полномасштабного вторжения выехало за границу более восьми миллионов человек, поэтому в некоторых регионах страны наблюдается критическая нехватка специалистов в ряде сфер. Об этом сообщают в Государственной службе занятости.

Каких специалистов не хватает на рынке труда

По данным ведомства, список топ-10 профессий сейчас выглядит так:

продавцы-консультанты — 15,32 тыс. вакансий;

водители — 8,4 тыс. вакансий;

менеджеры по продажам — 7,35 тыс. вакансий;

бухгалтеры — 5,79 тыс. вакансий;

повара — 5,55 тыс. вакансий;

инженеры — 4,74 тыс. вакансий;

врачи — 3,39 тыс. вакансий;

грузчики — 3,26 тыс. вакансий;

швеи — 2,69 тыс. вакансий;

фармацевты — 2,43 тыс. вакансий.

Больше всего работодатели предлагают работу в Киеве, Львовской, Днепропетровской, Одесской, Киевской областях.

Сколько готовы платить таким специалистам

Так, менеджерам по продажам готовы платить более 270 тысяч гривен, инженерам обещают 140 тысяч гривен и больше, водителям почти 120 тысяч гривен, а поварам — около 115 тысяч гривен. Также высокооплачиваемую работу предлагают:

бухгалтерам — более 107 тысяч гривен;

врачам — около 100 тысяч гривен;

фармацевтам — более 64 тыс. грн.

грузчикам — более 35 тысяч гривен;

швеям — около 54 тысяч гривен.

При этом средний размер зарплаты в вакансиях, подаваемых в службу занятости, составляет 11 тысяч гривен.

Напомним, 25 июля стало известно, что в Украине проведут экспериментальный механизм оплаты труда государственных служащих. Так, Кабмин введет единые подходы к формированию фонда оплаты труда госслужащих, чтобы проанализировать данные о фонде оплаты труда госслужащих и сопоставить ее с реальными потребностями граждан.

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