Бизнесу приготовиться: Зеленский поддержал возврат довоенного налогового режима

Владимир Зеленский подписал законопроект №8401 и вернул правила, которые действовали в Украине до полномасштабной войны с Россией.

Президент Владимир Зеленский 26 июля подписал законопроект об отмене единого налога 2% и частичном снятии моратория на проверки бизнеса. Об этом написал в своем Telegram-канале глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"Законопроект 8401 стал законом. Пользуйтесь", — написал он.

Что изменится для бизнеса и когда

В рамках закона, который был принят парламентом еще в конце мая, в Украине с 1 августа отменят:

специальный режим единого налога со ставкой 2% от суммы дохода;

право на освобождение ФОП первой и второй групп от уплаты единого налога (кроме прифронтовых территорий).

Кроме того, законопроект №8401 предусматривает:

частичное возобновление документальных проверок – это коснется подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг;

возобновление штрафов за нарушение налогового законодательства и порядка использования кассовых аппаратов (РРО/ПРРО) с 1 октября. Но будет действовать уменьшенный размер штрафных санкций (25% и 50% стоимости товара вместо 100% и 150% соответственно), если бизнес не буде использовать РРО (до окончания военного положения, но не дольше 1 августа 2025 года).

Какими теперь будут налоги для бизнеса

Татьяна Ященко, партнер EXPATPRO, объяснила Фокусу, что налогоплательщик, который выбирал 2% с даты государственной регистрации ("новосозданный субъект"), автоматически будет переведен с 1 августа на 3 группу упрощенной системы налогообложения по ставке 5%.

"Поэтому, если нужно, чтобы с 1 августа 2023 года вы находились на другой системе (или на другой ставке), нужно подать заявление о соответствующем переходе", — отметила она.

А главный бухгалтер Юридической компании GLS Наталья Бута подчеркнула: тем плательщикам, которые в 2023 году перешли с 2% единого налога на общую систему, разрешат перейти повторно в течение года, уже в 2023 году, на упрощенную систему налогообложения по своему выбору или после подачи заявления.

"При этом в случае подачи заявления до 1 сентября 2023 года такой плательщик будет считаться плательщиком ЕН с 1 августа 2023 года", — рассказала Бута.

Напомним, 28 июня Владимир Зеленсикй заявил, что не против снизить налоги, однако сейчас этим планам мешает война с Россией.