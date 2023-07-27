Выход РФ из зерновой сделки: США и союзники пытаются предотвратить глобальный кризис, — CNN

По словам журналистов, в последние недели ООН, НАТО и Еврокомиссия созывали встречи, чтобы найти варианты и пообещать Украине поддержку ее сельскохозяйственной отрасли.

США и союзники пытаются решить, как предотвратить глобальный продовольственный кризис после выхода России из черноморской инициативы и последующих атак ВС РФ на украинские порты и хранилища зерна. Об этом сообщает CNN.

Так, на Западе считают, что в Украине необходимо увеличить вместимость хранилищ, так как до сбора урожая осталось всего несколько месяцев. Кроме того, политики понимают, что теперь придется перевозить украинское зерно по железной дороге.

Правда, как говорится в материале, ситуация осложняется тем, что пять стран ЕС, четыре из которых граничат с Украиной — Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария — в настоящее время запретили импорт украинского зерна для защиты собственного сельскохозяйственного производства.

Издание пишет, что в последние недели ООН, НАТО и Еврокомиссия созывали встречи, чтобы найти варианты и пообещать Украине поддержку ее сельскохозяйственной отрасли.

Однако, как сообщается, ни одно решение пока не может заменить зерновую сделку, с помощью которой Украина экспортировала тонны продовольствия через порты в Черном море.

Временный поверенный в делах миссии США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Кэтрин Брукер заявила, что цель РФ – нападение на гражданские суда в Черном море, чтобы затем обвинить Украину.

"Мы должны сохранять бдительность в отношении того, как Россия пытается расширить конфликт, и продолжать обвинять других в своих недобросовестных действиях", — сказала она.

Напомним, что СМИ сообщали, что Китай готов покупать краденное украинское зерно за бесценок у России. По словам общественника Артура Харитонова, Китай руководствуется не только собственной выгодой, но и действует в интересах российской экономики.

Также сообщалось, что США пригрозили РФ в случае нападении на корабли в Черном море. Государства, участвовавшие в "зерновой сделке" и чьи суда сейчас находятся в Черном море, тяжело отреагируют на возможную атаку РФ на их корабли.