И это еще не конец: госдолг Украины всего за месяц увеличился на 117 млрд гривен

По состоянию на 30 июня, как информируют в Минфине, общий показатель государственного долга страны достиг отметки почти в $129 млрд.

В июне 2023 года сумма государственного и гарантированного государством долга стала больше на 116,93 млрд грн. В долларах сумма увеличилась на 3,2 млрд долл, свидетельствуют данные Министерства финансов.

Так, государственный и гарантированный государством внешний долг достиг 3,184 трлн грн (87,08 млрд долл) — 67,6% от общей суммы. Одновременно государственный и гарантированный государством внутренний долг теперь составляет 1,526,2 млрд грн (41,74 млрд долл) — 32,4% от общей суммы.

По информации ведомства, по состоянию на 30 июня показатели государственного долга достигли 4,71 трлн грн, или 128,81 млрд долл.

Отметим, что администрация американского президента Джо Байдена пообещала в 2023 году предоставить украинскому бюджету помощь в виде грантов на 9,9 млрд долларов. В то же время Европейский Союз предоставит 18 млрд евро макрофинансовой помощи. Деньги поступят в виде льготных кредитов.

При этом за все кредиты от Евросоюза, которые были предоставлены в качестве финансовой поддержки во время войны, наша страна будет рассчитываться в течение 35 лет. Так, в феврале 2023 года заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова назвала равномерным распределение того, как Украина будет отдавать кредиты международным партнерам.

Также напомним, 10 августа 2022 года в Министерстве финансов рассказывали, что правительство договорилось с кредиторами об отсрочке выплат по внешнему долгу до 2024 года. Согласие на реструктуризацию долга дали держатели около 75% иностранных облигаций Украины стоимостью около 20 млрд долларов. Соответствующее решение вступило в силу 11 августа.

Также Фокус разбирался, зачем правительство Украины просило кредиторов сделать паузу в вопросе выплаты долга по еврооблигациям.