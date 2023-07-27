Пенсии по потере кормильца: что будет с выплатами, если отца или мать лишили родительских прав

После лишения родительских прав лицо не освобождается от обязанности по уплате алиментов. Если же кормилец умер или его официально признали без вести пропавшим — ребенку назначается пенсия по потере кормильца.

У украинских детей есть право на оформление пенсии в случае потери кормильца. Выплаты от государства положены даже если мать или отец потеряли родительские права. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

В госструктуре напомнили, что такое право закреплено за ребенком в статье 166 Семейного кодекса Украины (пункт №2). Так, в тексте статьи сказано, что после лишения родительских прав лицо не освобождается от обязанности по содержанию ребенка, то есть уплаты алиментов. Если же кормилец умер или его официально признали без вести пропавшим, ребенку назначается пенсия по потере кормильца.

"Обязательным условием для назначения такой пенсии является приобретение кормильцем на день смерти необходимого страхового стажа для назначения ему пенсии по III группе инвалидности", — отмечают в пресс-службе ПФУ.

По данным Пенсионного фонда, страховой стаж должен быть следующим:

до достижения лицом 23 лет включительно – 1 год;

от 24 лет до 26 лет – 2 года;

от 27 лет до 28 лет – 3 года;

от 29 лет до 31 года — 4 года;

от 32 лет до 33 лет – 5 лет;

от 34 лет до 35 лет – 6 лет;

от 36 лет до 37 лет – 7 лет;

от 38 лет до 39 лет – 8 лет;

от 40 лет до 42 лет – 9 лет;

от 43 лет до 45 лет – 10 лет;

от 46 лет до 48 лет – 11 лет;

от 49 лет до 51 года — 12 лет;

от 52 лет до 55 лет – 13 лет;

от 56 лет до 59 лет – 14 лет.

Пенсия по потери кормильца: сколько будет платить государство

Размер пенсионных выплат составляет:

на одного нетрудоспособного члена семьи — 50% пенсии по возрасту умершего кормильца;

на двух и более нетрудоспособных членов семьи — 100% пенсии по возрасту умершего кормильца, распределяемого между ними равными частями;

детям-сиротам пенсия назначается исходя из размера пенсии по возрасту каждого родителя.

Напомним, некоторые украинцы, достигшие пенсионного или предпенсионного возраста, могут выйти на пенсию в 50 лет, вместо установленных обычно 60 лет. Однако, для этого необходимо выполнить некоторые условия.

Также Фокус рассказывал, когда у граждан есть право на пенсию по возрасту, но они решают продолжать работать и отложить получение пенсии, то выплаты будут назначены с учетом их накопленного страхового стажа.