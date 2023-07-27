Свет нужен и зимой: будут ли в Украине до декабря отремонтированы поврежденные электростанции

В Украине полным ходом идут ремонты на подстанциях, высоковольтных линиях, трансформаторных, а также на отдельных тепловых электростанциях. Фокус спросил экспертов, каковы темпы подготовки энергосистемы к зимнему периоду.

В Украине продолжаются ремонты поврежденного россиянами оборудования, происходит модернизация инфраструктуры. Но зимой возможны любые сценарии, говорят в компании "Укрэнерго". "Никто сейчас не может сказать, будут ли блэкауты, так же как и никто не может дать гарантию, что все будет нормально и мы спокойно, стабильно, в расслабленном режиме пройдем зиму", — отмечает председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Согласно обнародованной недавно премьер-министром Денисом Шмыгалем информации, "Укрэнерго" выполнила около 60% запланированных работ по восстановлению сетей, поврежденных ракетными обстрелами, а в итоге после ремонтов различных объектов энергетической инфраструктуры в энергосистему будет добавлено 1,7 ГВт мощности.

"В ремонтах мы продвигаемся, напомню, средства были выделены компании "Укрэнерго" — это около 1 млрд евро, было выделено оборудование для ремонта поврежденного, трансформаторов и прочего, я думаю, что к началу зимы линии высоковольтных передач могут восстановить на 65-80%. Большие повреждения на ТЭС, там сейчас ведутся работы", — отмечает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Напомним, в мае "Укрэнерго" сообщила, что словацкий оператор системы передачи SEPS передает компании 8 грузовиков оборудования для восстановления магистральных подстанций, пострадавших во время российских ракетных атак и обстрелов. Это оборудование общей стоимостью 1 миллион евро поможет восстановить работу нескольких высоковольтных подстанций в разных регионах Украины.

Однако эксперты говорят, что далеко не все работы по восстановлению могут быть сделаны этим летом, ведь часть оборудования не подлежит восстановлению, а новое может стоить десятки миллионов долларов и изготавливаться по индивидуальному заказу в течение более 6-8 месяцев.

"Когда речь о текущих ремонтах, они происходят, но никто не ставил целью восстановить то, что разбито, и надежд на полное восстановление системы не было и нет. Повреждения энергетических объектов очень значительны, вероятно, они будут ощутимы, если атаки повторятся, а они повторятся. Система в сложной ситуации — нет ресурса на полноценное восстановление угольной генерации — на это денег нет, а если бы и были деньги, часть поврежденного оборудования не подлежит восстановлению, это оборудование, которое производится много месяцев", — говорит Фокусу Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики.

Подробно о состоянии энергетики и возможных блэкаутах осенью и зимой 2023 года Фокус пишет в новой статье "Блэкауты неизбежны. Стоит ли украинцам готовить генераторы и павербанки, чтобы пережить зиму".

Ранее Фокус также сообщил, что украинцев в пиковые часы нагрузок, с 16:00 до 23:00, призывают ограничить использование электроэнергии.