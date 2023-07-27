Газ желтый или красный: почему так происходит и что делать потребителям (видео)

Украинцы, в основном,2 считают, что газ горит красным или желтым цветом из-за поставщиков, которые "добавляют" в топливо разные вещества и делают его некачественным. Однако это не так.

Наверняка многие украинцы иногда замечали, что бытовой газ в кухонных плитах может гореть желтым или красным пламенем. Как уверяют специалисты это совсем не означает, что газ некачественный, сообщает "ГазПравда".

Оказывается, цвет пламени в конфорке может меняться из-за неисправностей оборудования самого потребителя или же просто из-за нехватки воздуха. При этом украинцам рассказали о самых частых причинах, которые влияют на цвет газа.

Мало кислорода или высокая влажность воздуха

Тогда горение газа является неэффективным, чтобы закипел чайник, понадобится больший объем топлива. Избавиться от проблемы можно: для этого нужно регулярно проветривать помещение, где установлен котел или плита. Также лучше проверить вентиляцию и устранить неполадки.

Газовое оборудование засорилось

В таком случае, по словам специалистов, придется почистить плиту, колонку или котел. Этими вопросами занимаются газовщики, вызвать их можно по телефону 104.

Низкое давление в системе

За это отвечают облгазы или горгазы. Если помещение проветрено, газовое оборудование чистое, а пламя все равно не голубого цвета, лучше обратиться к специалистам, которые приедут и проверят уровень давления в системе.

"Если вы проверили все эти факторы, но проблема не исчезла, нужен анализ качества газа. Но помните о важном нюансе: если процедура не выявит отклонений от нормы, все затраты на проведения анализа оплачиваете вы", – говорят эксперты.

Могут ли "разбавить" газ?

Весь газ, который добывается и импортируется, проходит через одну трубопроводную сеть. Это значит, что европейцы через украинскую ГТС получают такого же качества газ, как и украинские потребители.

На пути к бытовым потребителям газ из магистральных газопроводов попадает в распределительные, которыми занимаются уже облгазы и горгазы. Именно этим компаниям украинцы платят за доставку или распределение топлива. И именно операторы газораспределяющих сетей отвечают за качество газа в трубах, которые идут к населению.

Каждый гор- или облгаз точно так же измеряет калорийность топлива, указывая ее на сайтах. Кроме того, потребители получают платежки, где кроме объема потребленного газа, указано и количество потребленной энергии в трех единицах измерения – киловатт-часах, гигакалориях и мегаджоулях. Согласно этим данным, качество газа в Украине сейчас находится в пределах нормы.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, что украинцы могут вернуть деньги за газ, если перед этим у бытовых потребителей произошла смена поставщика услуг. Также напомним, как Украина готовится к новому отопительному сезону.