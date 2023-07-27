Украинцам начали выплачивать 6600 гривен от гуманитарной организации: кто получит деньги

Известно, что размер пособия на одного члена семьи составляет 2220 грн в месяц, но вся сумма будет выплачиваться одним платежом.

Государственный "ПриватБанк" начинает выплату денежной помощи, которую предоставляет международная гуманитарная организации CARE Ukraine по утвержденным несколько месяцев назад заявкам. Деньги автоматически перечислят на банковскую карту бенефициара, сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что 6600 грн денежной помощи получат внутренне перемещенные лица (ВПЛ), местом временной регистрации которых являются отдельные громады Ивано-Франковской, Винницкой и Одесской областей.

Кто мог подавать заявки и кому придут деньги?

Когда только началась регистрация на получения финпомощи, граждан предупредили, что в гуманитарной организации рассмотрят заявки от:

многодетных семей (от трех и более детей до 18 лет);

людей с инвалидностью (I-II группа);

неполных семей (где один взрослый самостоятельно содержит ребенка или детей);

людей, старших 60 лет;

семей, члены которых имеют хронические заболевания и семьи с беременными и кормящими.

"Поддержка по программе CARE предусмотрена на три месяца. Размер пособия на одного члена семьи будет составлять 2220 грн в месяц, однако вся сумма будет выплачиваться одним платежом: 6660 грн на каждого члена семьи", – рассказали в "ПриватБанке".

Деньги придут на банковскую карточку автоматически тем получателям, заявки которых на выплату финпомощи были утверждены. Если у кого-то из граждан не будет банковской карты или же во время регистрации заявки были указаны некорректные реквизиты, тогда человек получит SMS с контрольным номером перевода PrivatMoney. С помощью этого номера денежную помощь можно будет получить:

на карту "ПриватБанка" в "Приват24";

в терминалах самообслуживания и банкоматах;

в отделениях банка;

по телефону 3700.

Напомним, 27 июля также стало известно, что благотворительный фонд "Деполь Украина" начал принимать заявки от украинцев на получение денежной помощи в размере 6 600 грн. Выплаты предназначены для переселенцев с детьми до 18 лет, которые сейчас проживают:

в Киеве и области;

в Харькове и области;

в Одессе и области.

Также 25 июля Фокус писал, кто из ВПЛ перестанет получать государственные выплат. Так, в первую очередь денег лишат: