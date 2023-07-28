Ракеты везде долетают: в ВСУ сомневаются о возобновлении авиаперелетов в Украине (видео)

По словам спикера Командования ВС Юрия Игната, в настоящее время все аэродромы в Украине используются для военных целей, что вызывает опасения относительно безопасности полетов в таких условиях.

Компания Ryanair из Ирландии планирует рассмотреть возможность восстановления рейсов в Украину до конца 2023 года, однако это зависит от успешного исхода переговоров с украинскими властями о частичном открытии воздушного пространства для авиакомпаний. В Украине считают, что во время активных военных действий маловероятно, что гражданская авиация сможет восстановить свою полноценную работу. Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, официальные заявления появились в связи с возможностью восстановления рейсов компании Ryanair в Украину к концу 2023 года, предполагая успешные переговоры о частичном открытии воздушного пространства. Однако, ситуация с войной вызывает вопросы о безопасности полетов в таких условиях.

Игнат добавил, что существовавший ранее зерновой коридор был закрыт Россией, что добавляет сложностей в переговоры о возможных гуманитарных авиационных маршрутах. В настоящее время все аэродромы в Украине используются для военных целей, и это является серьезным препятствием для гражданской авиации.

"Сегодня все аэродромы в Украине, у нас десятки аэродромов разного назначения, являются оперативными. У нас — война и военное положение. Вы сами прекрасно знаете. Думаю, гражданские компании, которые хотят работать в Украине, это действительно приятно, что несмотря на такую ситуацию, есть желающие завоевать украинский авиационный рынок. Вопрос о мирном времени — как будет наша победа, будет мирная жизнь, будем приглашать в украинское государство всех, кто хочет быть на рынке", – сказал он.

Напомним, в апреле 2023 года стало известно, что Ryanair планирует вернуться в Украину после войны. Авиакомпания Ryanair намерена создать 30 маршрутов на территории Украины и в течение 12 месяцев после возвращения разместить 12 баз.

Также стало известно, что авиаперевозчик Ryanair может до конца года возобновить авиарейсы с Киева и Львова. Исполнительный директор Ryanair призвал смотреть на ситуацию оптимистически и привел в пример Израиль, в котором, несмотря на запуски ракет противником, авиакомпании продолжают работу.