Европа пообещала заставить РФ заплатить за войну в Украине, но добиться этого тяжело, — NYT

По словам журналистов, чиновники считают, что не существует надежного правового средства, позволяющего конфисковать замороженные активы РФ только на том основании, что они подпадают под ограничения ЕС.

Соединенные Штаты и Европа уже несколько месяцев бьются над вопросом, как заплатить за восстановление Украины после войны. Предполагаемые затраты выросли до 500 миллиардов долларов, а некоторые эксперты называют цифры до 1 триллиона долларов. Об этом пишет издание The New York Times.

По словам журналистов, заставить заплатить за разрушенные города Украины Россию оказалось сложнее, чем ранее предполагали. Так, конфискация российских активов на сумму более 330 млрд долларов нарушит международное право и потенциально создаст опасный прецедент для стран, желающих завладеть чужими финансами.

Как говорится в материале, в соответствии с международным правом, активы могут быть конфискованы в результате голосования в Совете Безопасности ООН, решения Международного Суда или послевоенной сделки. Но пока ни один из этих вариантов не кажется очень вероятным.

Журналисты заявили, что ознакомились с конфиденциальным отчетом, в котором говорится, что в Европе считают, что не существует надежного правового средства, позволяющего конфисковать замороженные или иммобилизованные активы только на том основании, что они подпадают под ограничительные меры ЕС

Издание пишет, что есть еще одна идея. Речь идет о том, чтобы отправлять прибыть компаний, которые владеют российскими активами, на благо Украины. Так можно будет отправлять примерно 3,3 млрд долларов в год.

Но даже такая идея, по словам журналистов, вызвала озабоченность у Европейского Центробанка. Издание пишет, что большинство российских средств, около 217 млрд долларов, были заморожены в Евросоюзе. Поэтому в ЕС пообещали представить "к летним каникулам" законный способ использования этих активов в пользу Украины, но крайний срок уже прошел, а потому любое предложение будет рассматриваться позже.

Чиновники ЕС опасаются, что любое решение нанесет ущерб репутации евро, как второй по популярности валюте после доллара США, и подаст сигнал иностранным инвесторам о том, что их деньги в Европе не в безопасности.

Напомним, что 27 июля сообщалось, что в НБУ прогнозируют ускорение роста экономики Украины. В Национальном банке сообщили, что стремительное замедление инфляции и устойчивая ситуация на валютном рынке сделали возможным начало цикла снижения учетной ставки.