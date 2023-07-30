Пенсии в Украине: кто может рассчитывать на надбавку в августе

Некоторые категории граждан в Украине могут рассчитывать на единовременную доплату в сумме от 450 грн до 3100 грн в августе.

Пенсия 2023 года может повыситься в несколько этапов в августе. Кабмин установил такие размеры соцвыплат постановлением № 754.

В августе некоторые определенные категории пенсионеров в Украине могут снова рассчитывать на доплату. Эта надбавка будет одноразовой.

Пенсии в Украине повышали трижды каждый год. Это не зависело от индексации. В связи с войной размер повышения выплат будет оставаться фиксированным в течение всего 2023 года.

До конца года повышение пенсий не предвидится. В августе размер пенсии в Украине будет постоянным, как и в июле. Некоторые категории граждан все же могут рассчитывать на единовременную доплату в сумме от 450 грн до 3100 грн. Средства могут получить:

ветераны войны;

инвалиды войны;

жертвы нацистских репрессий;

пострадавшие участники Революции Достоинства и другие.

Ранее соответствующие надбавки пересчитывали к 9 мая. В 2023 году в Украине народные депутаты приняли изменения в законодательстве — дату выплаты приурочили ко Дню Независимости 24 августа.

Какие еще бывают доплаты к пенсии в Украине

Пенсионеры получают ежемесячно надбавку по возрасту. Пенсионеры от 70 лет — 300 гривен, от 75 до 80 лет — 456 гривен, а пенсионерам старше 80 лет доплачивают по 579 гривен.

Доплата за стаж сверхстраховой нормы также предусматривается. За каждый год, который был отработан сверх необходимого стажа, она будет начисляться. Для мужчин в Украине нужно от 35 лет стажа, а для женщин — от 30 лет. Размер такой надбавки превышать 1% от минимального размера пенсии по возрасту не может.

Напомним, в июле стало известно, кто из украинских пенсионеров может получить ежемесячную надбавку в размере 500 гривен. Кроме компенсационных выплат, граждане могут получить дополнительные доплаты, если пенсия не достигает 2600 гривен.