Пенсии в Украине: как изменились требования к стажу для выхода на отдых

В Украине запланировано ежегодное увеличение стажа для выхода на пенсию до 2028 года и некоторым гражданам придется работать не менее 35 лет.

В Украине увеличили стаж, необходимый для выхода на пенсию в 60 лет. В частности, в 2023 году он должен составлять от 30 лет, тогда как в следующем — от 31 года. Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" стаж для украинцев будет увеличиваться ежегодно до 2028 года. Тогда украинцам для выхода на пенсию потребуется от 35 лет стажа.

Если в 2024 году украинцы, которые планируют выйти на пенсию в 60 лет, без 31 года стажа, то им придется ждать до 63 или 65 лет, чтобы оформить пенсионные выплаты.

Для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь:

в 2023 году — не менее 30 лет стажа;

в 2024 году — не менее 31 года стажа;

в 2025 году — не менее 32 лет стажа;

в 2026 году — не менее 33 лет стажа;

в 2027 году — не менее 34 лет стажа;

в 2028 году — не менее 35 лет стажа.

Для выхода на пенсию в 63 года:

в 2023 году — от 20 до 30 лет стажа;

в 2024 году — от 21 до 31 года стажа;

в 2025 году — от 22 до 32 лет стажа;

в 2026 году — от 23 до 33 лет стажа;

в 2027 году — от 24 до 34 лет стажа;

в 2028 году — от 25 до 35 лет стажа.

Для выхода на пенсию в 63 года:

в 2023 году — от 15 до 20 лет стажа;

в 2024 году — от 15 до 21 года стажа;

в 2025 году — от 15 до 22 лет стажа;

в 2026 году — от 15 до 23 лет стажа;

в 2027 году — от 15 до 24 лет стажа;

в 2028 году — от 15 до 25 лет стажа.

Также украинцы могут докупить недостающий страховой стаж. Для этого в Пенсионный фонд Украины нужно заплатить 44% от минимальной зарплаты за каждый месяц.

Напомним, некоторые украинские пенсионеры могут получить ежемесячную доплату к пенсионным выплатам в размере до 500 гривен. В ПФУ рассказали, что для этого нужно. Также существуют категории украинцев, которые при достижении пенсионного или предпенсионного возраста могут выйти на пенсию в 50 лет вместо установленных обычно 60 лет.