Некоторым украинцам нужно подать новое заявление на оформление субсидии: кому и зачем

Средний размер субсидии в неотапливаемый сезон составляет около 350-400 гривен, а зимой — 1400-1600 гривен.

Некоторые категории украинцев могут оставить без жилищных субсидий, поэтому таким гражданам стоит подать новое заявление на оформление социальных выплат. Об этом сообщили в "РБК-Украина".

Таким образом субсидии могут лишить, если:

площадь квартиры составляет более 130 квадратных метров, или площадь дома — более 230 квадратных метров;

член семьи имеет на депозитном счете или в распоряжении облигации внутреннего государственного займа, общая сумма которых превышает 100 тысяч гривен;

за прошлый год один из членов семьи приобрел валюту на сумму, эквивалентную 50 тысяч гривен;

в семье есть автомобиль младше пяти лет, или два автомобиля, которым не более 15 лет;

в семье есть хотя бы один взрослый, который не учится, не работает официально и не имеет статуса безработного, или работает, но получает ниже минимальной зарплаты;

член семьи не платит ЕСВ более трех месяцев;

задолженность за коммунальные услуги превышает 680 гривен за три месяца;

член семьи совершил покупку на сумму более 50 тысяч гривен в течение года перед обращением за соцпомощью.

Заново оформить субсидии нужно, если:

в домохозяйстве проживают ВПЛ;

члены домохозяйства арендуют жилые помещения для проживания и платят за коммуналку;

в домохозяйстве проживает меньше лиц, чем зарегистрировано;

домохозяйство обращается за назначением жилищной субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Отметили, что выплаты субсидии сохранятся до отмены военного положения и в течение месяца после его завершения. Тогда как в неотапливаемый сезон размер помощи составляет от 350 до 400 гривен в месяц, а в отопительный — 1400-1600 гривен.

Для того, чтобы подать заявление на оформление субсидии во время войны, нужно:

зайти на сайт электронных услуг ПФУ;

нажать "Вход" и авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), указать название аккредитованного центра сертификации ключей, который сгенерировал КЭП, загрузить файл ключа и ввести пароль;

в личном кабинете в разделе "Коммуникации с ПФУ" выбрать "Заявление на жилищную субсидию или льготу" и нажать "Продолжить";

после этого выбрать "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту";

заполнить поля в онлайн-форме;

при подаче заявления по фактическому месту жительства добавить сканированную копию договора аренды;

нажать "Сформировать заявление";

проверить внесенные данные и нажать "Подписать и отправить в ПФУ".

В свою очередь в разделе "Мои обращения", выбрав опцию "Статус обращения" можно ознакомиться с результатом принятого решения о назначении субсидии.

Напомним, 25 июля Кабмин Украины усовершенствовал механизм быстрого оформления и предоставления жилищных субсидий. В результате для оформления выплат украинцам не нужно собирать многочисленные справки.