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Некоторым украинцам нужно подать новое заявление на оформление субсидии: кому и зачем

Диана Бондаренко
Украинцев могут лишить субсидии

Средний размер субсидии в неотапливаемый сезон составляет около 350-400 гривен, а зимой — 1400-1600 гривен.

Некоторые категории украинцев могут оставить без жилищных субсидий, поэтому таким гражданам стоит подать новое заявление на оформление социальных выплат. Об этом сообщили в "РБК-Украина".

Таким образом субсидии могут лишить, если:

  • площадь квартиры составляет более 130 квадратных метров, или площадь дома — более 230 квадратных метров;
  • член семьи имеет на депозитном счете или в распоряжении облигации внутреннего государственного займа, общая сумма которых превышает 100 тысяч гривен;
  • за прошлый год один из членов семьи приобрел валюту на сумму, эквивалентную 50 тысяч гривен;
  • в семье есть автомобиль младше пяти лет, или два автомобиля, которым не более 15 лет;
  • в семье есть хотя бы один взрослый, который не учится, не работает официально и не имеет статуса безработного, или работает, но получает ниже минимальной зарплаты;
  • член семьи не платит ЕСВ более трех месяцев;
  • задолженность за коммунальные услуги превышает 680 гривен за три месяца;
  • член семьи совершил покупку на сумму более 50 тысяч гривен в течение года перед обращением за соцпомощью.

Заново оформить субсидии нужно, если:

  • в домохозяйстве проживают ВПЛ;
  • члены домохозяйства арендуют жилые помещения для проживания и платят за коммуналку;
  • в домохозяйстве проживает меньше лиц, чем зарегистрировано;
  • домохозяйство обращается за назначением жилищной субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Отметили, что выплаты субсидии сохранятся до отмены военного положения и в течение месяца после его завершения. Тогда как в неотапливаемый сезон размер помощи составляет от 350 до 400 гривен в месяц, а в отопительный — 1400-1600 гривен.

Для того, чтобы подать заявление на оформление субсидии во время войны, нужно:

  • зайти на сайт электронных услуг ПФУ;
  • нажать "Вход" и авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), указать название аккредитованного центра сертификации ключей, который сгенерировал КЭП, загрузить файл ключа и ввести пароль;
  • в личном кабинете в разделе "Коммуникации с ПФУ" выбрать "Заявление на жилищную субсидию или льготу" и нажать "Продолжить";
  • после этого выбрать "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту";
  • заполнить поля в онлайн-форме;
  • при подаче заявления по фактическому месту жительства добавить сканированную копию договора аренды;
  • нажать "Сформировать заявление";
  • проверить внесенные данные и нажать "Подписать и отправить в ПФУ".

В свою очередь в разделе "Мои обращения", выбрав опцию "Статус обращения" можно ознакомиться с результатом принятого решения о назначении субсидии.

Напомним, 25 июля Кабмин Украины усовершенствовал механизм быстрого оформления и предоставления жилищных субсидий. В результате для оформления выплат украинцам не нужно собирать многочисленные справки.