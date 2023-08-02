До конца декабря 2023 года: Райффайзен решил еще немного остаться в России

Австрийские владельцы Raiffeisen Bank International сожалеют, что будут иметь убытки из-за продажи или отделения российского банка.

Глава австрийской группы компаний Raiffeisen Bank International Йохан Штробль заявил, что компания переносит выход бизнеса группы из России еще на полгода — до конца декабря 2023 года. О деталях заявления говорится в сообщении агентства "Интерфакс".

Заявление прозвучало во время онлайн-конференции с аналитиками, говорится в сообщении агентства. СЕО RBI напомнил, что компания планировала осуществить спин-офф (spin-off) до конца сентября 2023 года. Однако дату перенесли: "На сегодня это маловероятно", — сказал руководитель австрийской компании.

Новая дата спин-офф — конец декабря 2023 года. При этом отмечается, что речь идет о "потенциальном" завершении бизнеса в РФ — похоже, этот вопрос все еще не решен окончательно. Также есть объяснение причин отсрочки: ожидают получить больше информации в течение ближайших "пары недель".

Более того, Штробль пояснил, что рассматривается альтернативный вариант выхода — продажа активов в России. По его мнению, это даже более вероятный вариант. По его словам, в России есть желающие приобрести Raiffeisen Bank, однако отметил, что предлагаемая цена нанесет убытки австрийской компании.

Отметим, спин-офф — это один из видов реорганизации, когда от основной компании отделяется одно из подразделений: это подразделение начинает функционировать, как отдельный бизнес.

Напомним, НАПК назвала австрийскую компанию Райффайзен Банк международным спонсором войны. Указывается, что это финансовое учреждение входит в круг интересов пропутинских олигархов Аркадия и Бориса Роттенбергов, в 2022 году уплатила полмиллиарда рублей налогов в российский бюджет, дает военным ВС РФ кредитные каникулы и функционирует на территории оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

В России работает группа компаний Райффайзен — кроме банковской сферы, у группы там есть еще лизинг и страхование. Санкции наложены только на ООО "Райффайзен-Лизинг" и только Украиной. Из-за санкций к материнскому банку (из-за присутствия в РФ) украинский "Райффайзен Банк" потерял возможность участия в правительственной программе "5-7-9%", которая имеет целью выдавать льготные кредиты украинскому бизнесу.

Напоминаем, ранее в НБУ отреагировали на намерение Raiffeisen Bank International выйти из бизнеса в РФ — тогда отметили, что видят пока что "готовность к сокращению деловой активности", но не видят "четкого плана".

На днях в Украине национализировали "Сенс Банк" — банк принадлежал олигарху Михаилу Фридману, который находится под санкциями.