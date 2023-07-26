"Сенс Банк" будет работать по-новому: что изменится после национализации финучреждения

Новое руководство национализированного "Сенс Банка" (бывший "Альфа Банк") планирует изменить работу банка и внедрить некоторые инновации.

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"Сенс Банк" после национализации несколько изменит свою работу. Так, клиентам обещают, что они смогут пользоваться инновационными продуктами и технологиями. Об этом заявили новые председатели наблюдательного совета и правления банка Шевки Аджунер и Дмитрий Кузьмин.

Отмечается, что новые члены правления и наблюдательного совета уже выполняют свои обязанности. Они говорят, что банк будет соблюдать честность и прозрачность в работе с клиентами.

"Банк стремится стать более эффективным поставщиком финансовых услуг для своих клиентов и самым технологичным банком в Украине", — заявило новое руководство.

Национализация "Сенс Банка": как все происходило

Еще 20 июля руководство НБУ обратилось к правительству с предложением национализировать "Сенс Банк", которым руководили бизнесмены из РФ под санкциями. После начала временного администрирования со стороны Фонда гарантирования вкладов правительство Украины решило банк национализировать.

Важно

Акционеры "Сенс Банка" готовы оспаривать решение о его выводе с рынка, — НБУ

Временная администрация "Сенс Банке" проработала всего три дня. В Фонде гарантирования вкладов физических лиц 23 июля заявили, что все формальности по переходу банка в собственность государства уже улажены.

24 июля в Офисе генерального прокурора заявили, что в Украине были раскрыты планы по банкротству российскими владельцами одного из крупнейших банков нашей страны.

Так, они хотели переоформить собственную долю в управлении финучреждением на подконтрольных лиц. И уже от имени "новых" бенефициаров вывести миллиардные капиталы за пределы Украины.

"Потом, чтобы скрыть "следы" сделки, они планировали довести банк до искусственного банкротства, что угрожало бы стабильной работе банковской системы государства", — отметили тогда в Офисе генпрокурора.

Ранее Фокус разбирался в том, что повлечет за собой вывод с рынка "Сенс Банка", считавшегося одним из системно важных. Также Фокус еще в прошлом году в своей статье: "Плохая репутация. Что Нацбанк готовит для "Сенс Банка" и компаний олигарха Фридмана" выяснил, почему национализация — фактически единственный вариант для банка остаться на финансовом рынке Украины.