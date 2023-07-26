"Сенс Банк" працюватиме по-новому: що зміниться після націоналізації фінустанови

Нове керівництво націоналізованого "Сенс Банку" (колишній "Альфа Банк") планує змінити роботу банку і впровадити деякі інновації.

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"Сенс Банк" після націоналізації дещо змінить свою роботу. Так, клієнтам обіцяють, що вони зможуть користуватися інноваційними продуктами і технологіями. Про це заявили нові голови наглядової ради та правління банку Шевкі Аджунер і Дмитро Кузьмін.

Зазначається, що нові члени правління та наглядової ради вже виконують свої обов'язки. Вони кажуть, що банк дотримуватиметься чесності та прозорості в роботі з клієнтами.

"Банк прагне стати більш ефективним постачальником фінансових послуг для своїх клієнтів і найбільш технологічним банком в Україні", — заявило нове керівництво.

Націоналізація "Сенс Банку": як усе відбувалося

Ще 20 липня керівництво НБУ звернулося до уряду з пропозицією націоналізувати "Сенс Банк", яким керували бізнесмени з РФ під санкціями. Після початку тимчасового адміністрування з боку Фонду гарантування вкладів уряд України вирішив банк націоналізувати.

Важливо

Акціонери "Сенс Банку" готові оскаржувати рішення про його виведення з ринку, — НБУ

Тимчасова адміністрація "Сенс Банку" пропрацювала лише три дні. У Фонді гарантування вкладів фізичних осіб 23 липня заявили, що всі формальності щодо переходу банку у власність держави вже залагоджені.

24 липня в Офісі генерального прокурора заявили, що в Україні було розкрито плани з банкрутства російськими власниками одного з найбільших банків нашої країни.

Так, вони хотіли переоформити власну частку в управлінні фінустановою на підконтрольних осіб. І вже від імені "нових" бенефіціарів вивести мільярдні капітали за межі України.

"Потім, щоб приховати "сліди" оборудки, вони планували довести банк до штучного банкрутства, що загрожувало б стабільній роботі банківської системи держави", — зазначили тоді в Офісі генпрокурора.

Раніше Фокус розбирався в тому, що спричинить виведення з ринку "Сенс Банку", який вважався одним із системно важливих. Також Фокус ще минулого року у своїй статті: "Погана репутація. Що Нацбанк готує для "Сенс Банку" і компаній олігарха Фрідмана" з'ясував, чому націоналізація — фактично єдиний варіант для банку залишитися на фінансовому ринку України.