Гірше точно не буде: у Кабміні пояснили, що чекає на вкладників "Сенс банку"

Як пояснив Денис Шмигаль, націоналізація фінустанови була необхідною для того, щоб захистити українську банківську систему.

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Те, що "Сенс Банк" (раніше "Альфа Банк") незабаром стане державним, ніяк не вплине на виконання фінансовою установою своїх зобов'язань перед вкладниками та клієнтами. Про це під час засідання уряду 21 липня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Націоналізація не вплине на виконання банком своїх зобов'язань перед вкладниками і клієнтами", — підкреслив він.

Глава уряду також розповів про рішення уряду і про те, як воно буде виконуватися.

"Держава набуде право власності на акції банку в повному обсязі, Міністерство фінансів буде обрано органом управління корпоративними правами та акціями банку. Це дасть змогу в найкоротші терміни призначити нове керівництво фінансової установи", — сказав прем'єр.

Денис Шмигаль наголосив, завдяки змінам держава забезпечує стабільність своєї банківської системи та захищає інтереси вкладників, оскільки істотною часткою банку володіли підсанкційні особи.

При цьому в Міністерстві фінансів України додали, після війни відомство знайде інвесторів, щоб продати "Сенс Банк". Процедуру націоналізації банку, зокрема, призначення нового керівництва буде забезпечено в найкоротші терміни для його безперебійної роботи.

Участь держави у виведенні з ринку системно важливого банку є необхідним кроком для збереження стабільності банківської системи та ефективним методом захисту вкладників та інших кредиторів банку в разі застосування до власників істотної участі в банку санкцій.

Як націоналізували "Сенс Банк"

У четвер, 20 липня 2023 року Національний банк України повідомив про рішення вивести з ринку "Сенс Банк". Після цього регулятор звернувся до уряду щодо націоналізації банку.

Уже 21 числа виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ввела в "Сенс Банк" тимчасову адміністрацію. Цього ж дня Кабмін України погодився купити "Сенс Банк" за одну гривню.

Зазначимо, що наприкінці минулого року Фокус у своїй статті: "Погана репутація. Що Нацбанк готує для "Сенс Банку" і компаній олігарха Фрідмана" з'ясував, що націоналізація — фактично єдиний варіант для банку залишитися на фінансовому ринку України.