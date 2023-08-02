Неэффективное управление: почему в Раде хотят разогнать АРМА

В Украине активами россиян занимается не один государственный орган. Однако результат их работы сомнителен, ведь в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии поступило менее 26 млрд грн, тогда как нужно более 400 млрд долларов. В Раде говорят: прежде всего — плохо работает агентство АРМА.

По данным Минюста, сейчас уже взыскано имущество 20 подсанкционных лиц, имеющих активы в Украине, при этом таких установлено 342. Об этом пишет Фокус в новой статье "Российские миллиарды. Почему пробуксовывает конфискация активов РФ в Украине".

По словам Ирины Кобец, советника LCF Law Group, руководителя судебной практики, судьбу подсанкционных активов определяет Кабмин. Он может поручить временное управление ими Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), Фонду государственного имущества Украины, военным администрациям, другим органам государственной власти и субъектам хозяйствования государственного сектора экономики.

Кабмин может передать активы россиян во временное управление АРМА

"По закону, от определенной суммы арестованные активы передаются АРМА (от 517,8 тыс грн — Фокус), когда это уже конфискованные активы, то этим занимается ФГИУ", — пояснил народный депутат, первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВРУ Ярослав Железняк.

То есть АРМА ищет управляющего для активов, которые принадлежат гражданам РФ. Если по решению ВАКС актив национализируют, его Кабмин передает ФГИ и выставляет на продажу, как государственную собственность.

Сомнительная эффективность: сколько активов разыскало АРМА

С начала текущего года, по данным агентства, АРМА разыскало доли в уставных капиталах и денежные средства общей стоимостью — более 27,6 млрд в гривневом эквиваленте. В частности, в мае 2023-го специалистами АРМА разыскано:

денежные средства и корпоративные права (доли в уставных капиталах) на сумму более 3,5 млрд грн;

26 имущественных прав интеллектуальной собственности;

644 объектов жилой и нежилой недвижимости;

799 земельных участков;

795 единиц транспорта;

136 единиц с/х техники с комплектующими;

10 единиц другого имущества (товаров).

В АРМА на запрос Фокуса не сообщили о судьбе российских активов, уже переданных в управление Агентству.

Эксперты критикуют ведомство за непрозрачность.

"Мы не видим вообще что где арестовано и должно быть или есть у АРМА. То есть сказать или проверить, сколько там аммиака, калия, гостиниц или целых предприятий сейчас арестовано мы не можем", — отметил Ярослав Железняк.

В Раде отвергают аргументацию АРМА не открывать реестр арестованных активов запретом СБУ

В комментарии Фокусу он отметил, что ведомство не открывает доступ к реестру арестованных активов, потому что мол запретила СБУ. Хотя это, говорит Железняк, неправда.

АРМА невозможно реформировать, там глубоко укоренилась коррупция, говорит нардеп Железняк Фото: ukrinform.ua

"В АРМА все воруют. АРМА — тот орган, который не поддается реформированию. Начиная с отсутствия реестра всех арестованных активов, на который налогоплательщики потратили 60 миллионов, и заканчивая продажами через "Прозорро", — резюмировал депутат.

Напомним, страны мира также пытаются заморозить активы РФ, чтобы взыскать их для восстановления Украины. Так, Европарламент намерен конфисковать замороженные активы Центробанка России в рамках разработки нового, 12 пакета санкций .

Также Фокус писал, что по мнению адвоката Александра Чебаненко, для передачи Украине замороженных резервов и другого имущества РФ не нужно подписывать международный договор . Единственным реальным правовым инструментом для конфискаций и репараций в пользу украинцев и Украины является специально созданный международный военный трибунал.