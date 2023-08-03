Опасный путь: могут ли россияне добиться отмены решений о взыскании их активов в Украине

В Украине действуют несколько механизмов для использования активов страны-агрессора и ее граждан в нашу пользу. Одна — быстрая, а вторая — надежная. Фокус выяснил, как их можно усовершенствовать, чтобы заставить врага заплатить на разрушение.

В прошлом году Закон Украины "О санкциях" был дополнен новой процедурой — взысканием активов в доход государства. Этот механизм позволяет быстрее национализировать активы страны-агрессора. Об этом пишет Фокус в новой статье "Российские миллиарды. Почему пробуксовывает конфискация активов РФ в Украине" .

"Этот механизм может применяться к лицам, которые создают существенную угрозу национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины или в значительной степени способствовали совершению таких действий другими лицами", — отметила Ирина Кобец, советник LCF Law Group, руководитель судебной практики.

Он, в частности, применен к недвижимости в Запорожье российского бизнесмена Владимира Евтушенкова, Межигорью и Сухолучью экс-президента Януковича, металлургическим активам российского миллиардера Олега Дерипаски и др.

Процедура взыскания активов в доход государства была применена к металлургическим заводам Олега Дерипаски (на фото) Фото: Getty Images

Преимущество этой процедуры — скорость — является одновременно ее недостатком, говорит Денис Шкаровский, эксперт по санкционному законодательству, адвокат, партнер VB PARTNERS. Ведь применение санкций происходит без проверки доказательств, на основании обобщающих справок различных органов.

"В этой скорости иногда допускаются ошибки, а применение санкций может быть необоснованным. При этом не существует эффективной процедуры пересмотра или отмены санкций. Фактически, процедура происходит в ручном режиме и иногда с очевидным злоупотреблением", — пояснил специалист.

Вместе с тем, легальность такой упрощенной процедуры может быть оспорена в международных судебных инстанциях.

"Есть риск, что эти учреждения не согласятся с преимуществом политической целесообразности перед надлежащей процедурой, а решения о национализации будут пересмотрены через годы не в пользу Украины", — подчеркнул юрист.

Успешная конфискация: суды и правоохранители должны работать лучше

Более длительный, однако более сложный для обжалования механизм — конфискация в уголовном производстве. Применение конфискации возможно только за совершение конкретных видов преступлений. Например, почти все преступления против основ национальной безопасности предусматривают конфискацию имущества, говорит Шкаровский.

Процедура взыскания активов в доход государства была применена к Сухолучью и Межигорью, которыми завладел экс-президент Янукович (на фото) Фото: ТАСС

"Ключевая проблема — неэффективность работы правоохранительных и судебных органов. Хотя привлечение к уголовной ответственности является более длительной процедурой, она не имеет экстраординарного характера и обеспечивает более высокие стандарты доказывания. Соответственно, даже в случае вынесения вопроса на рассмотрение международных инстанций, вероятность принятия решения в пользу Украины выше", — отметил Шкаровский.

По его словам, государство (в лице правоохранительных органов) постоянно в ручном режиме осуществляет арест имущества и передачу его в АРМА. Это касается и имущества россиян. В таком состоянии активы могут находиться годами без приговора.

Конфискация в рамках уголовного производства — более эффективный механизм, но требует слаженной и эффективной работы судов и правоохранителей.

"Вопрос функционирования АРМА и длительного рассмотрения дел — дискуссионный и требует отдельного рассмотрения. Но, при условии эффективной работы правоохранительной и судебной систем, за несколько лет можно получить приговор о конфискации имущества лиц, совершивших преступление. Например, против основ национальной безопасности", — резюмировал юрист.

Напомним, государства мира в ответ на агрессию РФ против Украины тоже применяют санкции к ее гражданам. Так, на днях в Чешской Республике Управление финансового анализа заблокировало счета компаний и арестовало активы приближенного к Кремлю олигарха Владимира Евтушенкова на сто миллионов крон (163 млн гривен).

Также Фокус писал, что лидеры ЕС сообщили Еврокомиссии, что согласятся на передачу арестованных активов России Украине только при условии юридического обоснования . Например, если ввести налог на непредвиденные доходы для частных фирм, которые владеют замороженными российскими активами.