"Потребление растет": в Укрэнерго призвали экономить электроэнергию

Для обеспечения готовности энергосистемы к отопительному сезону украинцев призвали уменьшить потребление электроэнергии во время пиковых часов, а именно с 16:00 до 23:00 часов.

С возвращением жары, после нескольких дней спада температуры, украинских граждан призвали экономить электроэнергию. Особенно это касается энергозатратных электроприборов таких как кондиционеры, стиральные машины и бойлеры. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Отмечается, что из-за возвращения жары увеличилось потребление электроэнергии.

"В то же время еще один энергоблок АЭС со 2 августа в плановом ремонте. Это необходимо, чтобы атомные электростанции работали на максимум своей мощности во время предстоящего отопительного сезона", — отметили в "Укрэнерго".

В частности, в компании призвали экономить электроэнергию именно в пиковые часы потребления с 16:00 до 23:00 часов.

Чтобы "спастись" от жары рекомендуют выбирать вентилятор, а если потребители используют кондиционеры, то выставлять температуру не ниже 23 градусов.

В период с 16:00 до 23:00 часов рекомендуется:

выключить кондиционеры;

мощные электроприборы не включать одновременно;

запрограммировать стирку, подогрев бойлера и работу посудомоечной машины на ночь;

выбирать ECO режим работы электроприборов.

По данным "Укрэнерго" пока не планируется отключение электроснабжения.

"Мы рассчитываем, что все же удастся справиться с увеличенной нагрузкой на энергосистему и ограниченным количеством рабочих блоков электростанций", — подытожили в компании.

К слову, 2 августа, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о мерах, которые принимает правительство, чтобы в осенне-зимний период не произошло блэкаута в энергетической системе. В частности речь идет об упрощении некоторых таможенных процедур и изменение принципов электрогенерации.

Напомним, что 31 июля Фокус писал, что в "Укрэнерго" заявили, что в августе на ремонт пойдет наибольшее количество блоков электростанций, поэтому для энергосистемы это время будет непростым, поэтому украинцев попросили экономить электроэнергию с 16 до 23 ближайшие неделю или две.