Надбавка к пенсии от ООН: в Кабмине рассказали, кто из украинцев получит дополнительные выплаты

Украинские пенсионеры, которые проживают в непосредственной близости к фронту могут попробовать подать заявку, но одобрение поступит лишь при учете некоторых нюансов.

Украинские пенсионеры могут получить доплаты от ООН, но касается это лишь тех, кто находится в прифронтовой зоне. Об этом написал представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

По его словам, это часть Всемирной продовольственной программы ООН, которая направлена на то, чтобы помочь людям, которые оказались в беде.

Украинские пенсионеры, которые проживают в непосредственной близости к фронту, но и здесь есть некоторые нюансы.

Даже если проживать на территориях активных или возможных боевых действий, на выплаты не стоит рассчитывать следующим категориям граждан:

тем, у кого размер пенсионных выплат превышает 3 тысячи гривен;

те, кто уже получал международную финансовую помощь через сервис "єДопомога";

те, кто уже имеет выплаты от государства, в частности, речь идет о ежемесячных доплатах для ВПЛ с 1 марта 2023 года.

"Размер дополнительной денежной помощи определяется как разница между 3000 грн и пенсионной выплатой, но не может быть менее 100 грн", — говорится в сообщении Тараса Мельничук в Telegram.

Когда начнут начислять анонсированные выплаты — информации нет, но инициатива уже согласована, поэтому гражданам нужно ожидать дополнительную информацию от властей.

Напомним, 2 августа сообщалось, кто в последний летний месяц может получить надбавку к социальным выплатам. Некоторые категории граждан могут получить единоразовую доплату от 450 гривен до 3100 гривен.

Также Фокус рассказывал, когда у граждан есть право на пенсию по возрасту, но они решают продолжать работать и отложить получение пенсии, то выплаты будут назначены с учетом их накопленного страхового стажа.