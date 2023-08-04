Тарифы, свет и долги. Почему украинцам предлагают платить за электроэнергию наперед

Энергетические поставщики рассылают украинцам письма с требованием оплатить задолженность. В них говорится о долге с учетом ожидаемого в течение месяца потребления, а не о том долге, который уже накопился в соответствии с данными счетчика. Фокус разобрался, почему так происходит, и нужно ли платить энергокомпаниям авансом.

Украинские поставщики электрической энергии продолжают бороться с неплатежами клиентов-физических лиц. Ранее в июне в компании "Киевские энергетические услуги" (YASNO) сообщили, что будут передавать информацию о задолженности клиентов в Украинское бюро кредитных историй, ведь, по мнению компании, это поможет преодолеть проблему долгов физических лиц за потребленную электроэнергию.

"На 1 мая 2023 года бытовые потребители накопили задолженность более одного месяца за потребленную электроэнергию в размере более 1,7 млрд грн.", — сообщили тогда в YASNO.

Чтобы побудить население платить за электроэнергию, поставщики электроэнергии (и в частности компания "Киевские энергетические услуги") также время от времени направляют электронные письма на почту клиентам. Но в последнее время содержание таких писем претерпело существенные изменения. Ранее так поступало сообщение о фактической задолженности, которую клиент имеет по результатам прошлых периодов в соответствии с данными счетчика, однако в июле было другое содержание. "В письме написано так: вы имеете задолженность за потребленную электроэнергию по лицевому счету номер… в размере 866,75 грн. с учетом ожидаемого потребления на июль. Оплатите счет в течение трех дней", — рассказала Фокусу киевлянка Валерия. То есть, теперь в понятие задолженность компания-поставщик электроэнергии включает не только данные за потребленную электроэнергию, но и прогноз — сколько электроэнергии потребитель еще не получил.

Долг или не долг: можно ли поставщикам считать задолженность наперед

Законодательство определяет понятие долга потребителя-физлица за потребленную электрическую энергию на общих основаниях — это долг, который образовался в результате потребления электрической энергии и сопутствующих услуг и не был оплачен потребителем электрической энергии — физическим лицом. Соответствующий долг возникает вследствие нарушения физическим лицом Договора о поставках электрической энергии потребителю. Об этом Фокусу рассказал Дмитрий Лазебный, адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры". Он считает, что законодательство не наделяет поставщика электрической энергии правом включать в долг ожидаемое потребление.

Потребитель должен платить исключительно за потребленную электроэнергию, соответственно долг возникает исключительно за потребленную и неоплаченную электроэнергию.

По его словам, пункт 4.7 Раздела IV. "Порядок расчетов на розничном рынке электрической энергии" Постановления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 14 марта 2018 года № 312 "Об утверждении Правил розничного рынка электрической энергии" (далее по тексту Постановление № 312) предусматривает, что оплата электрической энергии осуществляется потребителем исходя из условий соответствующего договора о поставках электрической энергии и может, в частности, быть в форме:

плановых платежей с последующим перерасчетом (окончательным расчетом), который проводится за фактически отпущенную электрическую энергию согласно данным коммерческого учета;

предварительной оплаты с окончательным расчетом, который проводится за фактически отпущенную электрическую энергию согласно данным коммерческого учета;

оплаты за фактически отпущенную электрическую энергию в соответствии с данными коммерческого учета.

"То есть потребитель должен платить исключительно за потребленную электроэнергию, соответственно, долг возникает исключительно за потребленную и неоплаченную электроэнергию . При этом, потребитель электроэнергии может внести предоплату за электроэнергию (фактически — оплату вперед), однако это не будет считаться долгом", — говорит Дмитрий Лазебный.

Юрист убежден: если действительно происходит вписывание в долг того, что еще не потребили, то это не соответствует предписаниям действующего законодательства.

Украинцы имеют полное право платить за потребленную электроэнергию, а по желанию могут платить и авансом, однако это не обязательно Фото: Анна Кудрик (коллаж)

"Скорее всего, счета содержат формулировку: "сумма, рекомендованная к оплате", которая (сумма) включает, так сказать, две категории платежей: долг (стоимость потребленной электроэнергии за прошлый месяц) и стоимость электроэнергии, ожидаемой к потреблению, то есть, еще не долг, а сумму денежных средств, которые предлагают оплатить заранее. Происходит это, если соответствующая категория платежа вписана в долг, исключительно по безосновательной инициативе поставщика электроэнергии. Расчет идет на то, что люди просто оплатят соответствующую сумму, не разбираясь в природе платежа", — говорит эксперт.

Платить авансом: почему энергокомпаниям нужны платежи клиентов

То есть, в вопросе оплаты за электрическую энергию речь идет о том, что потребитель имеет право учесть пожелания поставщика и оплатить сумму не по показаниям счетчика, а ту, что предлагает компания, но также он имеет право и отказаться от такой "задолженности" — оплатить электроэнергию четко по данным своего счетчика, то есть, за фактическое потребление. Сам же поставщик не имеет законного права требовать платить авансом — за то, что еще не было потреблено. Он может лишь рекомендовать к уплате определенную сумму.

Оплата авансом допустима — в следующем месяце данные потребления будут пересчитаны в соответствии с показателями счетчика, говорят эксперты.

Андриан Прокип, эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего, считает, что оплата авансом за электрическую энергию — вполне нормальная практика.

"Это нормальная цивилизованная практика, когда на основе истории потребления поставщики высчитывают, каким будет потребление на следующий период. Поэтому, как по мне, оплата аванса за такие услуги — это не является чем-то плохим. То есть, когда они считают, что надо платить не по показаниям счетчика, а по их прогнозам, то это допустимо абсолютно и так может быть, ведь в следующем месяце все равно будет перерасчет этих показателей. Тем более, если не ошибаюсь, речь о рекомендованном, а не обязательном платеже", — говорит эксперт.

В Украине формируются огромные суммы задолженности потребителей перед поставщиками — отсюда постоянные напоминания клиентам о необходимости оплатить электрическую энергию Фото: УНИАН

По его мнению, такая частично авансовая уплата с учетом прогнозного потребления обусловлена тем, что компании сейчас находятся в достаточно сложном финансовом положении.

"Например, потребитель платит с определенной задержкой за услуги, но энергокомпания уже понесла расходы на обеспечение услугой потребителя, и в достаточно непростых условиях, когда есть неплатежи со стороны населения, компания должна как-то улучшить свою ликвидность", — говорит Андриан Прокип.

Ложная модель рынка: что влияет на тарифы на могут ли они вырасти во второй раз в 2023 году

Сейчас у энергетических компаний — дефицит средств, и это связано с функционирующей в стране моделью рынка электрической энергии, говорят опрошенные Фокусом специалисты. Именно это влияет и на скорость работ по восстановлению поврежденной обстрелами ВС РФ энергоинфраструктуры в стране.

"Восстановлению мешает огромный дефицит средств в энергокомпаниях, компании работают с убытками, без средств выполнить плановые работы трудно. Повышение цен для населения и прайс-кепов несколько урегулирует ситуацию, но всех проблем это не снимает, финансовые проблемы на рынке остаются, в том числе, и уровень платежей зеленой генерации — он не превышает 53%. Нужно вопрос решать, Кабмин и НКРЭКУ должны дорабатывать действующую модель энергетического рынка, чтобы создать условия для стабильной работы сектора", — уверен Александр Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова.

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Андриан Прокип объясняет: введенная в 2019 году модель рынка электрической энергии крайне несовершенна — влияет на создание долгов и финансовых проблем у энергетических компаний.

"Новая модель рынка должна была соответствовать европейским правилам. Но наша модель отягощалась неестественными для европейской модели регулированиями, которые приводили к накоплению долгов. Когда вводили модель, надеялись, что не будет генерировать она долгов. Но нет — постоянно новые долги накапливаются. Компании недополучают средств, не могут инвестировать, вкладываться в ремонты, никакого интереса к инвестированию, и в конце концов это будет приводить к ухудшению качества электроснабжения. Ключевая проблема рынка — это долги", — отмечает Андриан Прокип.

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По его мнению, в Украине нет полноценных рыночных отношений в сфере электрической энергии, и во время войны маловероятно, что рынок электрической энергии будет реформирован — то есть, он претерпит те изменения, которые способны привести к улучшению финансовой ситуации в компаниях отрасли. Однако возможны точечные решения, как это произошло с повышением тарифа для населения с 1 июня 2023 года. Следующие повышения тарифа для населения в Украине возможны, но эксперт сомневается, что правительство пойдет на второе повышение тарифа в течение одного 2023 года.

"Что касается физических лиц, то во власти уже были заявления, что до следующего отопительного сезона в 2024 году повышать якобы не планируют. Хотя многое будет зависеть от военного развития событий. В каком состоянии будут наши мощности? Важен и фактор импорта, ведь мы покупаем дорогую электроэнергию в Европе, чтобы перекрыть дефицит мощности, и это влияет на стоимость электроэнергии. Если исходить из того, что не будет форс-мажоров, то не ожидается еще одного повышения тарифа для населения в этом году", — считает Андриан Прокип.