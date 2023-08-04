Обеспечить генераторами всю критическую инфраструктуру невозможно, – "Укрэнерго" (видео)

По словам главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, сейчас магистральная сеть "Укрэнерго" имеет примерно 70-80% пропускной способности в сравнении с прошлогодними показателями.

Украинскую критическую инфраструктуру невозможно полностью обеспечить генераторами. Об этом сказал глава управления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий на брифинге в Одессе 3 августа.

"Есть такие объекты, которым требуется 10-15-20 МВт мощности, и найти такой генератор нельзя ", – констатировал Кудрицкий.

Глава "Укрэнерго" отметил, что существенная часть критической инфраструктуры в Одесской и других областях страны уже обеспечена резервными источниками энергии.

Кудрицкий также сообщил, что на данный момент магистральная сеть "Укрэнерго" имеет примерно 70-80% пропускной способности от того, что было в прошлом году, и этот показатель продолжает расти.

По его словам, восстановить на 100% объем разрушений, причиненных украинской энергосистеме физически невозможно, так как от трети до половины энергетических объектов были повреждены в ходе массированных обстрелов.

"Поэтому мы должны мудро распределить ресурс, в том числе финансовый, чтобы починить максимум из возможного", – заключил Владимир Кудрицкий.

Пресс-конференция Владимира Кудрицкого в Одессе

Напомним, что 31 июля в "Укрэнерго" попросили украинцев экономить электроэнергию с 16 до 23 ближайшие неделю или две, так как к отопительному сезону осталось всего 10 недель. За это время необходимо подготовить энергосистему к зиме настолько, насколько это возможно.

Ранее, 25 июля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что национальная компания "Укрэнерго" выполнила около 60% запланированных работ по восстановлению поврежденных энергосетей.