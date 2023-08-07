Компенсация на ремонт разрушенного жилья: какой алгоритм получения

В рамках программы "єВідновлення" государство возмещает гражданам ремонт жилья, которое было повреждено в результате агрессии РФ. На начало августа удовлетворено около 5 тысяч заявок. Фокус выяснил, что нужно, чтобы получить помощь.

Первый этап государственной программы "єВідновлення" стартовал 10 мая. За это время, по состоянию на начало августа, по ней выплачено почти 400 млн грн, удовлетворено около 4,8 тыс. заявок. Об этом пишет Фокус в новой статье "Компенсация за разрушенное жилье: как получить помощь и хватит ли денег на всех".

Первый этап программы "єВідновлення" предусматривает выплату государственной помощи на ремонт поврежденного в результате агрессии РФ жилья в размере до 200 тыс. грн. Она регламентирована законом "О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий…" № 2923-IX от 23.02.2023.

Государственные выплаты, в частности, предоставляются на ремонт частных домов, расположенных на неоккупированных территориях Фото: МК

Обратиться за выплатой могут владельцы жилья, которое:

было повреждено после 24 февраля 2022 года;

размещено на неоккупированной территории, где не ведутся боевые действия;

подлежит восстановлению;

не было отремонтировано самостоятельно.

За государственные средства можно отремонтировать квартиры, частные дома, комнаты и другие жилые помещения.

Чтобы получить помощь, нужно:

подать сообщение о поврежденном имуществе в приложении "Дія";

открыть счет "єВідновлення" в банке (это можно сделать как через приложение банка-партнера, так и посетив его отделение);

подать электронное заявление на выплату через "Дію" или в бумажном виде — через Центр предоставления административных услуг или в органы соцзащиты населения;

дождаться звонка спецкомиссии, сформированной из представителей органа местного самоуправления;

разрешить осмотр имущества для установления суммы компенсации;

предоставить пакет документов, подтверждающий право собственности на жилье;

получить деньги на карточку "єВідновлення".

Помощь можно потратить на приобретение стройматериалов и выполнение ремонта. На их освоение дается год. Рассчитаться полученной суммой можно только за определенную категорию товаров в перечне магазинов и компаний, являющихся участниками программы.

Деньги в рамках программы можно потратить только на оплату стройматериалов или ремонтных работ

"Приоритетное право на получение компенсаций будут иметь участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и семьи погибших ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины, мобилизованные лица, которым не предоставлен статус участника боевых действий, многодетные семьи, лица с инвалидностью первой и второй групп", — прокомментировала Елена Кравцова, адвокат, руководитель по практике недвижимости ЮФ Wolf Theiss.

На компенсацию имеют право все граждане, но в приоритете — участники боевых действий, многодетные семьи, люди с инвалидностью.

Как отметил экономист Александр Хмелевский, компенсация за жилье в городе выше, чем за жилье в селе. "На размер компенсации влияет средняя стоимость жилья на вторичном рынке Украины, которая корректируется на региональный коэффициент, а также год застройки", — говорит эксперт.

Напомним, в Украине с 1 августа стартовал второй этап программы "єВідновлення", который предусматривает компенсацию за уничтоженное вследствие агрессии РФ жилье. Пока что оформить заявку можно только в "Дії".

Ранее Фокус писал, что компенсацию в рамках "єВідновлення" получат все граждане Украины, чье жилье было повреждено в результате боевых действий и подлежит восстановлению. Однако в приоритете участники боевых действий, люди с инвалидностью, ветераны, члены семей погибших военных и др.