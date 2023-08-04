ЗРК Patriot вместо Мазепы: НБУ выпустил новую монету номиналом 10 гривен

Украинцы смогут свободно рассчитываться новыми монетами, но также смогут приобрести лимитированную версию в подарочной обертке.

В Нацбанке выпускают в обращение новые монеты номиналом 10 гривен. На монетах — ЗРК Patriot и надпись-благодарность Воздушным силам ВСУ, которые 5 августа будут отмечать профессиональный праздник. О деталях рассказала пресс-служба ведомства.

Указывается название памятной монеты в 10 гривен — "ПВО — надежный щит Украины". Внешне она выглядит почти как обычная, выпущенная в 2018 году. Но есть разница: на реверсе вместо украинского гетмана Ивана Мазепы изображена ЗРК Patriot. Фон реверса — стилизованный радар.

Монета в 10 гривен с ЗРК Pariot Фото: НБУ

Монета весит 6,4 г, имеет диаметр 23,5 мм. Общий тираж — 10 млн штук. Отмечается, что она запускается в обращение — ее обязаны принимать при расчетах в любых торговых заведениях. Отмечено, что это не нумизматическая продукция, которую обычно распространяют через банки-дистрибьюторов.

Для ценителей создано специальное предложение — 20 тыс. подарочных роликов, в которых монета будет оформлена как сувенир. Такие сувениры можно будет приобрести в четырех банках: "Приватбанке", "Укргазбанке", "Радабанке", "Таскомбанке", утверждает пресс-служба.

НБУ отмечает, что памятную монету выпустили в честь героизма бойцов Противовоздушной обороны, которые защищают украинское небо с первых дней вторжения России.

4 августа провели специальную презентацию монеты в 10 гривен, в которой принял участие председатель Нацбанка Андрей Пышный и представители воздушного командования — командующий ВС ВСУ Николай Олещук, командующий воздушного командования "Центр" Анатолий Кривоножко, два военных летчика — Александр Мостовой и Сергей Яременко. Во время презентации звучала музыка в исполнении Образцово-показательного оркестра ВСУ.

Глава Нацбанка отметил, что монета — знак благодарности героям, которые обеспечивают противовоздушную оборону: "Эти монеты ежедневно будут находиться в обращении и напоминать нам о героизме и подвигах воинов Вооруженных Сил Украины".

Пресс-служба, публикуя информацию о выпуске монеты, также обнародовала скриншоты сообщений от рядовых украинцев под сообщениями Воздушных сил. Под каждым сообщением — сотни лайков и несколько десятков благодарностей.

В Нацбанке анонсировали выпуск еще двух памятных монет до конца 2023 года. Одну из них посвятят победам ВСУ. Какой теме посвятят вторую монету, пока не рассказали.

Напоминаем, Нацбанк возобновил проведение плановых проверок украинских банков. В списке на проверку — "Таскомбанк" Сергея Тигипко с уставным капиталом более 2 млрд грн.

Кроме того, регулятор опубликовал отчет по инфляционным ожиданиям. В отчете указано, что инфляция в Украине замедлилась, причем одна из причин — мораторий на рост тарифов на услуги ЖКХ.