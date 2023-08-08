Второй этап "єВідновлення": все ли украинцы отремонтируют жилье за счет государства

С 1 августа стартовал второй этап программы "єВідновлення", которая предусматривает государственную компенсацию за уничтоженное в результате вооруженной агрессии РФ жилье. В целом программа работает с начала мая, и за это время уже проявились определенные проблемы. В частности, слишком медленно работают комиссии, которые определяют размер компенсации. Кроме того, денег на всех может не хватить, предостерегают эксперты.

Заявку на компенсацию в форме сертификата за уничтоженное жилье в рамках программы "єВідновлення" пока можно подать только онлайн — в "Дії". В правительстве готовят возможность подачи заявления через ЦНАП, нотариуса и орган социальной защиты. Об этом пишет Фокус в новой статье "Компенсация за разрушенное жилье: как получить помощь и хватит ли денег на всех".

По предварительным данным областных военных администраций, в Украине насчитывается около 147,8 тыс. частных и 19,1 тыс. многоквартирных домов, разрушенных или поврежденных в результате военной агрессии РФ. Всего на программу "єВідновлення" предусмотрено 4,4 млрд грн. Из них по состоянию на начало августа выплачено почти 400 млн грн. Этих денег, говорят специалисты, недостаточно.

Комиссии, которые назначают размер компенсации, работают слишком медленно, в среднем удовлетворяют 60 заявок в день

"Программа работает фактически, как демонстративная. Как демонстрация того, что государство не бросит своих граждан, которые потеряли жилье в результате действий страны-агрессора. Рассчитывать, что в это время будет какая-то масштабная программа компенсации за разрушенное жилье, пока невозможно", — отметил экономист Андрей Новак.

Впрочем нардепы отмечают проблему медленного освоения средств.

"Проблема упирается в темпы работы чиновников на местах. В "очереди" накопились почти 26,4 тысяч заявок (это кроме уже удовлетворенных). Органы местного самоуправления создали 520 комиссий, которые должны обследовать поврежденное жилье и принять решение о выделении помощи. Темпы их работы — крайне медленные, в среднем 60 удовлетворенных заявок в день", — сообщил председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Выплата живых денег на строительство собственного жилья ожидается на третьем этапе программы Фото: Pixabay

Скорость получения компенсации будет зависеть от многих факторов, говорит Ирина Смитюх, адвокат АО "Лещенко, Дорошенко и партнеры". В частности, наполненности государственного бюджета, наличия утвержденных местных программ компенсаций. В тех регионах, где нанесено больше ущерба имуществу, процесс предоставления компенсаций будет длиться дольше, добавила эксперт.

То, что участники второго этапа программы получают не "живые" деньги, а так называемые сертификаты на покупку жилья, может стать проблемой, говорит экономист Александр Хмелевский.

Компенсация предоставляется на жилье, которое было разрушено после широкомасштабного вторжения России

"Выплаты по таким сертификатам будут осуществлять уполномоченные юридические лица при условии наличия у них средств. То есть, будут возникать ситуации, когда человек покупает жилье, рассчитывается сертификатом, а продавец не может получить по нему деньги. При таких условиях продавцы будут или отказываться продавать жилье за сертификаты, или учитывать такие сертификаты с существенным дисконтом".

Кроме того, сумма, указанная в сертификате, является фиксированной, тогда как стоимость строительства со временем будет расти. Поэтому фактически не все заявители смогут покрыть убытки за государственный счет, констатирует экономист.

Вместе с тем, юристы предостерегают: украинцы, которые получили компенсацию, не смогут претендовать на такой размер репараций от государства-агрессора.

В регионах, наиболее пострадавших от агрессии, процесс предоставления компенсаций будет происходить дольше, прогнозируют юристы Фото: 650 ckom

"Одновременно с предоставлением денежной компенсации за уничтоженный объект для строительства жилья или финансирования приобретения жилья с использованием жилищного сертификата получатель компенсации заключает договор об уступке государству права требования к Российской Федерации по возмещению убытков за уничтоженный объект недвижимого имущества, причиненных в результате боевых действий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины", — отметила адвокат АО "Мисечко и Партнеры" Ирина Усиченко.

Напомним, в Раде зарегистрирован проект постановления о признании Беларуси, из которой наносятся удары по Украине, страной-агрессором. Народный депутат Ярослав Юрчишин, который является одним из авторов документа, отметил, что этот шаг необходим для привлечения белорусского режима к ответственности и будущих репараций для Украины.

Также Фокус писал, что зарегистрированным проектом закона №9510 депутаты предлагают обязать работодателя выплачивать работнику компенсацию до 80,4 тыс. грн в случае увольнения из-за банкротства предприятия. Это связано с тем, что из-за агрессии РФ будет расти количество банкротств и число работников, которые могут не получить заработную плату.