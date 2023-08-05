Минимальная пенсия в Украине: изменятся ли выплаты в 2023 году

На сегодня самый низкий размер пенсии в Украине составляет 2093 гривны. Для пенсионеров с полным трудовым стажем минимальная пенсия начинается от 2760 гривен.

В текущем 2023 году пенсионная система Украины подверглась тройному обновлению: мартовская индексация, пересмотр пенсий для трудящихся пенсионеров и индексация выплат для украинцев, выбравших специальный пенсионный режим. Издание "NV бизнес" пишет о том, стоит ли ожидать увеличение минимальной пенсии до конца текущего года.

Стабильность минимальной пенсии в 2023 году

На сегодня самый низкий размер пенсии в Украине составляет 2093 гривны. Для пенсионеров с полным трудовым стажем минимальная пенсия начинается от 2760 гривен. Прогнозируется, что эти размеры останутся неизменными до конца 2023 года.

Ранее минимальная пенсия повышалась дважды в год — 1 июля и 1 декабря, согласно пересмотру минимального прожиточного уровня. Однако в этом году данный механизм заморожен.

В 2023 году прожиточный минимум для детей в возрасте 6−18 лет составляет 2833 гривны. Для трудоспособных граждан уровень этого показателя установлен на уровне 2684 гривен, в то время как для лиц с ограниченными возможностями – 2093 гривны.

В настоящий момент государственный бюджет не содержит предвидения увеличения минимальной пенсии и минимального прожиточного уровня до конца текущего года.

Доплаты пенсионам в 2023 году

В честь Дня Независимости Украины некоторым категориям пенсионеров планируются дополнительные выплаты. Речь идет о ветеранах войны и пострадавших от нацистских преследований.

Обычно такие доплаты осуществлялись ко Дню Победы и выплачивались в мае, однако в текущем году Кабинет Министров принял решение перенести выплаты на август.

Также дополнительные выплаты в августе получат ветераны российско-украинской войны и семьи погибших в боевых действиях.

В 2023 году размер этих доплат составит от 450 до 3100 гривен.

Напомним, 31 июля Фокус писал о том, как изменятся пенсии украинцев с 1 августа и кто получит надбавки.