Продажа Украиной титанового сырья в РФ: в компании отрицают данные СМИ (фото)

Представители компании, которая фигурирует в расследовании журналистов, утверждают, что с февраля 2023 года ужесточили процедуры контроля и привлекли к проверкам правоохранителей.

Статья о том, что Украина реализует титан для военной техники и вооружения России — неправдивая, а АО "Объединенная горно-химическая компания" (АО ОГХК или UMCC Titanium) никаким образом не сотрудничает с государством-агрессором. Об этом говорится в официальном заявлении UMCC Titanium в Facebook.

Информацию о том, что наше государство реализует титановое сырье для производства самолетов и ракет назвали рельсовой. Представители компании обратили внимание на то, что в расследовании журналистов "РБК-Украина" приводятся "факты" инсайдеров и фото о деятельности компании. При этом комментария организации, как одного из объектов публикации, в упомянутой статье нет.

"Так называемая очередная "зрада", которую приписывают украинской государственной компании", — говорится в заявлении UMCC Titanium.

В заметке сказано, что с февраля 2023 года произошло ужесточение процедуры контроля на экспортными процессами. Специалисты изменили подходы к сотрудничеству с покупателями. Цепь поставки, конечные потребители и соответствующий контроль использования продукции — четко и строго контролируются не только работниками компании, но и сотрудниками правоохранительных органов.

В ОГХК отметили, что все потенциальные покупатели титана должны пройти ряд предварительных проверок со стороны СБУ и других правоохранительных органов. Это позволяет убедиться, что украинская продукция не попадет в руки врага.

Фото: UMCC Titanium

Расследование "РБК-Украина" о поставках титана в РФ

В статье "РБК-Украина" журналисты сообщали, что украинские госпредприятия продают титановую продукцию фирмам-посредникам, учредителями которых являются россияне. Конечным потребителем якобы были военные заводы РФ. Они сделали вывод, что Объединенная горно-химическая компания, принадлежащая государству, отправила на экспорт 82,2 тысячи тонн руд, содержащих титан. Также речь шла об участии компаний-посредников из Польши, Венгрии, Чехии, Словакии, учредителями которых являются граждане РФ, работающие с Россией.

Фото: РБК-Украина

Фото: РБК-Украина

Фото: РБК-Украина

Напомним, СБУ 4 августа сообщила, что Украина уже ввела санкции против 4 тысяч компаний РФ. В соответствующий список добавили крупнейшие компании страны-агрессора, которые платят многомиллионные налоги, из которых потом финансируется война против Украины. Среди них есть "Роснефть", "Росатом", "Газпром", "Ростех", "РусАл", "Группа ГМС" и "Татнефть.