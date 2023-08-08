"Старые и маленькие": Россия создает теневой флот для экспорта зерна, — Reuters

По данным издания, в 2022 году РФ достигла исторического максимума в экспорте пшеницы на суднах, арендованных у международных судовладельцев и трейдеров. Но этим летом ситуация изменилась, поскольку крупные трейдерские компании прекратили сотрудничество со страной-агрессором.

Россия находится в процессе создания теневого флота для экспорта зерна, полагаясь на старые зерновозы, которые в большинстве случаев находятся в собственности судовладельцев из Турции и Китая. Об этом 8 августа сообщает британское информационное агентство Reuters.

Согласно информации СМИ, дефицит кораблей в России и уменьшение активности западных зернотрейдеров в стране создают трудности для транспортировки российской пшеницы и увеличивают расходы. В то время как Россия планирует экспортировать близкие к рекордным объемы зерна, ее собственный флот зерновых судов не в состоянии удовлетворить этот спрос.

Согласно источникам агентства, возникают сомнения в способности России поддерживать высокие темпы экспорта зерна, и это может привести к увеличению мировых цен на пшеницу.

Проблемы России с зерновым соглашением, из которого она в конечном итоге вышла, связаны с трудностями, с которыми сталкивались российские экспортеры зерна при работе с западными контрагентами. Это включает судовладельцев, страховщиков и банки, которые часто отказывались сотрудничать с Россией.

Источники Reuters сообщают, что по меньшей мере три крупных судовладельца уже с февраля 2022 года прекратили взаимодействие с Россией. Страховщики также отмечают, что российские порты и терминалы часто не проходят проверку на связь с подсанкционными лицами. Даже заправка судов горючим в России может нарушать западные санкции.

В прошлом году Россия экспортировала рекордное количество пшеницы на судах, арендованных у международных судовладельцев и трейдеров. Однако ситуация изменилась этим летом, когда крупные трейдеры Louis Dreyfus, Viterra и Cargill прекратили работу с Россией.

В связи с этим Россия начала арендовать суда у малых судовладельцев, не связанных с этими трейдерами. Заявки на такие суда увеличились на 40% в июле.

Этот процесс приводит к повышению стоимости страховых премий на перевозку российского зерна. По данным источников, дополнительные страховые премии составляют десятки тысяч долларов в день. Более 70% российского экспорта зерна проходит через черноморские порты.

Судовладельцы, которые все еще работают с российскими портами, также значительно повысили цены на свои услуги. Один из источников Reuters утверждает, что цены на перевозку российских грузов на $10 000 в день выше, чем на грузы из портов Болгарии и Румынии.

Это влечет за собой удорожание российского зерна на мировом рынке, что подтверждается главой российского Союза экспортеров зерна.

Британские журналисты подчеркнули, что министерство сельского хозяйства РФ прогнозирует сокращение экспорта зерна на 8% в этом году по сравнению с прошлым. Однако точные причины этого снижения не были указаны. В декабре 2022 года российское министерство объявило о плане построить флот из 61 нового зернового судна, но до сих пор нет информации о заказах на строительство, а процесс постройки одного судна обычно занимает около трех лет. В настоящее время в России насчитывается всего 31 зерновоз, и большинство из них являются старыми и небольшими.

Напомним, 3 августа госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия шантажирует мир голодом. Поставка пшеницы из Украины была эквивалентна 18 миллиардам буханок хлеба в 2022 году.

Напомним также, что Россия в июле прекратила свое участие в Черноморской зерновой инициативе. В Минобороны РФ заявили, что корабли, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с 20 июля будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.