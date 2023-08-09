"Самый низкий за последние 20 лет": министр финансов рассказал об уровне коррупции в Украине (видео)

По мнению Сергея Марченко, очищение власти в Украине — это процесс, который продолжается успешно. Работа НАБУ и НАЗК показывает результат.

Уровень коррупции в Украине сейчас самый низкий за последние 20 лет. Такое мнение высказал министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью "Радио Свобода".

"За 20 лет, как я понимаю процессы в этой стране, уровень коррупции самый низкий. Может быть в каких-то секторах он остался высоким, но, в целом, по системе", — заявил чиновник.

На вопрос журналистки, на основе чего министр сделал такие выводы, Сергей Марченко ответил: "на основе опыта".

"Это мое ощущение", — сказал министр.

По мнению чиновника, в Украине нет министерских должностей, на которых можно стать олигархами. Это Сергей Марченко также считает аргументом в пользу своего высказывания.

"Те явления коррупционные, которые возникают, нам не добавляют дополнительных аргументов, но партнеры понимают, что очищение системы власти в Украине, это процесс", — добавил Марченко.

По его словам, работа НАБУ и НАЗК дают своей эффект, хоть и с опозданием.

Комментарий Сергея Марченко с 30:00

Напомним, в июле в центре крупного коррупционного скандала оказался бывший военком Одессы Евгений Борисов. За время службы он "обогатился" на 188 млн грн, большую часть из которых потратил на покупку элитной виллы в Испании. После этого случая правоохранители провели масштабные проверки территориальных центров комплектования, в ходе которых ГБР открыло более сотни дел. Среди наиболее резонансных: военком в Запорожье помогал "заработать" окружению и прятал от суда криминальных элементов, военный комиссар на Закарпатье использовал солдат как рабочую силу для строительства имения, чиновник ТЦК на Киевщине способствовал выезду уклонистов за границу, а военком в Черкасской области "отмазывал" военнообязанных от службы за 10 тысяч долларов;

Также летом информационное пространство шокировали новости о том, как местные власти Киева тратят бюджетные средства. В июне Днепровская районная государственная администрация через публичные закупки приобрела для укрытий в столице барабаны на сумму почти 900 тыс. грн, а киевский лицей "Зміна" — многофункциональную сковороду стоимостью 725,7 тыс. грн и пароконвектомат (универсальная печь) по цене 474,3 тыс. грн.